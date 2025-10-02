グレーの初代がスニーカーになると？

数々の名作ゲームを生み出し、今では第6世代目PS6のウワサが聞こえる家庭用ゲーム機「プレイステーション」。1994年12月に発売した初代PS1が30周年を迎えており、記念的なグッズがアレコレ登場しています。

イギリス発のスポーツブランドReebok（リーボック）も、PS1同様に90年代のポップカルチャーを支えてきた仲間。ということで2社がコラボし、リーボックを代表する3足のスニーカーが、初代プレステをモチーフにして発売されます。

Image: PlayStation

どれもショップ限定発売

「WORKOUT PLUS」には2種類の靴ヒモが付属します。1つはシンプルにグレーだけ。もう1つは4種の記号が描かれたアクションボタンのチャームと、コントローラーのコネクターを思わせる留め具付きのもの。10月15日にEND.にて抽選開始です。

「PUMP OMNI ZONE II」は、「ガンダムシューズ」と呼ばれるバッシュがブームだったときに世間を驚かせたハイテクシューズでした。今回のモデルでは、空気を送ってフィット感を調節するポンプにプレステのロゴがあります。こちらも靴ヒモにコネクター風の留め具がありますね。CNCPTSにて10月17日に抽選が行なわれます。

「INSTAPUMP FURY 94」はポンプ部分ではなく、カカトに大きなプレステのロゴがあります。同じくロゴが描かれたキーチェーンも付属。タンはメモリーカードをモチーフにしているとのこと。このモデルには靴ヒモはないんですよね。10月24日にBEAMSで限定発売を予定しています。

各店舗では、これら30周年アニバーサリーコレクションのローンチイベントを開催するとのこと。詳細は後日公開されるようです。

インスタポンプフューリーはデザインが良い

「INSTAPUMP FURY」はカラバリが多いモデルで、筆者も黒から白へのグラデーションが美しいモデルを持っています。プレステ色のも横に並べたいですね。購入した靴屋さんでは色によって価格が違うと聞いたのですが、やっぱりBEAMS限定は高いかなぁ？

PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01) 62,980円 Amazonで見る PR PR

Source: PlayStation, END., CNCPTS, BEAMS