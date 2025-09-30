TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のTAEHYUN（テヒョン）が個人Instagramアカウントを開設し、話題を集めている。

【写真】TOMORROW X TOGETHERテヒョンのInstagram初投稿【写真】現在ワールドツアー中のTXT①②

■TXTテヒョンのインスタにスビンが「いいIDつけたね」

TOMORROW X TOGETHERのメンバーが個人アカウントを設立するのは、テヒョンで4人目。これでHUENINGKAI（ヒュニンカイ）を除いたメンバーすべてがアカウントを所持していることになった。

記念すべき最初の投稿でテヒョンがアップした写真は5枚。コンサート会場のPA席に座り、スタッフのように音声チェックをしている姿が収められている。緑のTシャツをまとってラフな印象だが、整った横顔には真剣な表情が浮かんでいる。

BEOMGYU（ボムギュ）、SOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）も、自分のアカウントのストーリーズでテヒョンのアカウントを紹介。ボムギュは「たくさんの方の関心と愛をお願いします。ハンサムで、歌も上手くて、かっこいいTXTの誇らしい末っ子です」と温かい言葉を添え、ヨンジュンは「Let’s goooooo」とエール。スビンは投稿のコメント欄で「おっ、いいIDつけたね？」と、テヒョンのアカウント名「@you.th」のセンスを称えている。

SNSでは「ついに来た！」「これからの投稿楽しみ！」「おしゃれすぎるよ」「5人のインスタ揃う日が楽しみ」「ビジュ良すぎる」「背中の筋肉やば！」「音楽に愛を注ぐテヒョンらしい」「兄たちの反応、本当に三者三様で愛しくなる」「残るカイちゃんのアカウントはいつかな」と歓喜のリアクションが多数見られた。

■写真：現在ワールドツアー中のTOMORROW X TOGETHER