出会いというのは、思いがけない時にやってくるもの。そんな猫ちゃんと飼い主さんの運命的な出会いの瞬間が投稿され、話題となっています。小さな子猫と飼い主さんの出会いの光景には、「見つけてもらえて良かった」「元気に育ちますように」と、温かなコメントが寄せられることに。投稿は2万再生を超えて、感動を届けています。

【動画：壁の中から『子猫の鳴き声』が聞こえて…穴をあけた結果→心温まる展開に感動】

子猫の声を頼りに、壁に穴を開けるお父さん

Instagramアカウント『kotanatsuhaluten』に投稿されたのは、子猫と飼い主さんの運命の出会いの瞬間。この日、飼い主さんは壁の前でドリルを持って、それを壁に当てようとしていたとのこと。というのも、壁の向こうから猫の鳴き声がすることに気が付いたから。どうやら、壁の隙間に子猫が挟まってしまったようです。

それに気がついた飼い主さんは、壁に穴が空いてしまうのを承知で子猫を助けることに。壁にドリルを立てて、板を取り外すと…そこには、まだ小さな茶トラの子猫の姿が！

飼い主さんは、壁の中でうずくまっていた子猫を優しく抱き上げると、お腹を満たしてあげるためにミルクを口に運んであげたのでした。

先住犬のわんちゃんともご挨拶

壁の中から助け出された子猫は『かべ太くん』と名付けられ、飼い主さんたちのおうちで一緒に暮らすことに。かべ太くんは人を怖がることなく、元気いっぱいに遊んで、充電が切れたらぐっすりと眠っていたそう。その姿は、もうすっかり家族の一員です。

そんなかべ太くんには、お父さんとお母さん以外にもご挨拶をしなければいけない相手が…それは、おうちに住んでいる先輩わんちゃんたち。新しい家族が増えたことに気づいたボーダーコリーのてんちゃんは、かべ太くんのことが気になるのか、かべ太くんのケージの前にやってきて様子をうかがっていたと思います。そして、かべ太くんを見てにっこりと飼い主さんのお顔を見上げるてんちゃん。この様子なら、わんちゃんたちとも少しずつ仲良くなっていけそうです。

元気いっぱいに成長中のかべ太くん

そうして、飼い主さんの家族になったかべ太くん。まだ小さなかべ太くんですが、そのパワフルさは先輩のわんちゃんたちに引けを取りません。ぬいぐるみを見れば飛びついてみたり、自分で瓶を持ってミルクを飲んだり。日々、すくすくと成長しているといいます。

思いがけないかたちで出会ったかべ太くんと飼い主さんたちですが、そんな幸せそうな毎日を送るかべ太くんを見ていると、きっと偶然ではなく運命の出会いだったのではないかと思わずにはいられません。

かべ太くんと飼い主さんの出会いの光景には、「優しいご家族に助けてもらえて良かった」「すごいところからやってきたんですね！」「壁に穴を開けるのは勇気がいるけど、それ以上の価値がありましたね」と、いくつものコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『kotanatsuhaluten』では、そんなかべ太くんと家族たちの賑やかで温かな日々が綴られていますよ。

かべ太くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotanatsuhaluten」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。