ユニオンクリエイティブは、フィギュア「chihiroイラスト『銀髪ちゃん』 1/6スケール完成品フィギュア」を2027年2月に発売する。予約期間は2026年2月20日23時59分まで。価格は27,500円。

本製品は、イラストレーターのchihiro氏が手がけるオリジナルキャラクター「銀髪ちゃん」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

大胆にビキニの紐を解き、両脚を大きく開いた挑発的なポージングで、あどけなさと小悪魔的な魅力を絶妙に融合しており、床に届くほど長く流れるツインテールは、毛先に水色の美しいグラデーションと艶感のある塗装が施され、繊細さと上質さを演出している。

角と尻尾にはパール塗装で仕上げ、キャラクターの個性を引き立てつつ、全体の造形に高級感をプラス。さらに、随所にパール塗装を施すことで、フィギュア全体に華やかさが増している。

またTシャツは着脱可能となっており、Tシャツありとなりの両方を楽しむことができる。

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約182mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)chihiro/MELONBOOKS

