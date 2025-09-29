Image: COCOKARA_biz

できればバッグを持ち歩きたくない、あるいは、スマホはいつでもサッと取り出せないと困る。そんな人にとって、スマホの収納場所は意外と悩ましい問題です。

特にビジネスシーンの場合、スーツのポケットに入れると膨れてしまって格好悪いし、尻ポケットに入れたままうっかり座ってしまうと、画面が割れたり本体にダメージが入ることも...。

そんなビジネスパーソンの悩みを解決してくれるのが、「Smart Gear +」。スリムで使い勝手のいいスマホホルダーです。

軽量・薄型設計で目立たない！どんな服装にもフィット

「Smart Gear +」は、首からぶら下げるタイプでも肩にかけるタイプでもなく、腰に装着するホルスタースタイルのスマホホルダー。

着脱にかかる時間はたったの3秒という手軽さも魅力的なアイテムです。

重さは約100g、厚さも34mmという軽量・コンパクト設計。この薄さなので、ジャケットやTシャツの下に着けていてもほとんど目立つことがありません。

ウエストポーチのようなアウトドア感もないので、ビジネスシーンから普段のお出かけまでシーンを選ばず使えるでしょう。

装着方法も実に簡単。ズボンの腰部分に2本のクリップフックを差し込むだけなので、ベルトを通したり、腰に巻いたりする面倒な作業は一切不要です。位置も自由に変えられるため、利き手や状況に合わせてセットしていただけます。

取り出しやすさと落下防止を両立

スマホの取り出しには独自の「プッシュホール加工」を採用。ホルダーの下部から指で軽く押すだけで「サッ」と取り出せるので、改札やコンビニでの支払い時もスムーズです。

前作からホールサイズが2.8倍に拡大されたことで、指が太い人でも使いやすくなっています。

安全面にも配慮されています。マグネット固定のフラップは、急にしゃがんだ時やトイレでズボンを下ろした時のスマホ落下をしっかり防止。

面ファスナーのような「ベリベリッ」という音もしないため、静かな場所でも気をつかわずに済みます。

また、デスクに置けばスマホスタンドとして使えるのもユニークな機能。

新たに追加された「ストップホールド加工」のおかげで、スマホを立てかけても滑る心配がなく、わざわざスタンドを別に用意する必要がありません。

高品質な素材で長く使える

外装には手触りの良いPUレザーを使用。ビジネスシーンでも違和感のないシックなデザインで、傷がつきにくく、日常的に使いやすい仕様になっています。

内部の生地にはスマホの外装やカメラレンズを傷から守る衝撃吸収素材を採用するなど、細かい配慮も行き届いています。

ビジネスシーンはもちろん、ウォーキングや軽いジョギングなど、スマホだけ身軽に持っていきたい時にピッタリの「Smart Gear +」は、machi-yaでのプロジェクトが終了間近になっています。

リュックやビジネスバッグのショルダーストラップに取り付けも可能な便利アイテムをおトクに入手したい人は、以下のリンク先へお急ぎください！

machi-ya購入限定！残暑の特別キャンペーン

配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年9月30日まで

クーポン金額：1,000円OFF（支援金額4,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

>> 腰に差すだけ着脱3秒！手ぶらでスマホを持ち歩く！ビジネスマン専用スマホホルダー

