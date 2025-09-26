YouTuberのすしらーめん《りく》が9月25日、チャンネル登録者数が1000万人を突破したことを記念して、YouTubeでLIVE配信を行った。

（関連：【写真】「すげー！」「めっちゃ綺麗」すしらーめん《りく》が披露した1000万人記念実験）

すしらーめん《りく》は2023年末に廃校を購入。その廃校で、以前から実験や撮影を行ってきた。今回の配信は、その廃校のグラウンドからスタート。すしらーめん《りく》はグラウンドにテルミット反応を起こす粉末を用意。導火線を差し、「準備が間に合わなかった」と言いつつ、視聴者のために何かを用意したようだ。そしてさっそく点火。爆発を起こしてマグマが残った。

今回は、この粉末を50キロ用意。その粉末で文字を書き、屋上から点火をするという企画のようだ。すしらーめん《りく》は文字を書いて、屋上へ向かう。カウントダウンをして点火したところ、“すしりく”という文字の“しりく”のみが点火するという結果に。これには頭を抱えながらも「すごい綺麗だよ」とコメント。下に降りて状況を確認することに。失敗してしまった“す”の文字もしっかりと点火し、「すげー！」「めっちゃ綺麗」と笑顔を見せた。

最後には、8月に保護した子猫「こてん」も登場し、すしらーめん《りく》は「ただいま」と声をかけた。今回の動画に視聴者からは「おもろすぎ。最高！」「幸せだー！」「最高にかっこいい生き様」といった声が集まった。

（文＝向原康太）