東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」にて、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界観をテーマにした新しいグッズが登場。

2025年10月30日(木)より発売されます。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』グッズ

発売日：2025年10月30日(木)

販売店舗：東京ディズニーシー／ファンタジースプリングス「ファンタジースプリングス・ギフト」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」では、ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「フローズンキングダム」の世界観を楽しめるグッズが多数登場します。

「アナ」と「エルサ」の姉妹をデザインしたアイテムや、二人のドレスをモチーフにしたファッションアイテムなど、魅力的なラインナップです。

カチューシャ

価格：2,400円

「アナ」のドレスをモチーフにしたカチューシャ。

ティールカラーのベロア風生地のイヤーキャップに、マゼンタ色のリボンが映えるデザインです。

リボンが長く垂れ下がる、エレガントなスタイルを楽しめます。

バンスクリップ（アナ／戴冠式）

価格：2,500円

「アナ」が戴冠式で着ていたドレスをモチーフにしたバンスクリップ。

グリーンのリボンと、ドレスの柄を再現した飾りがポイントです。

バンスクリップ（エルサ）

価格：2,500円

「エルサ」のドレスをイメージしたバンスクリップ。

ノルウェーの伝統的な模様「ローズマリング」風のデザインがおしゃれです。

トートバッグ

価格：3,900円

「アナ」と｢エルサ｣の2種類のドレスを両面で楽しめるトートバッグ。

トラベルドレスのデザインと、戴冠式のドレスのデザインがそれぞれあしらわれています。

リップエッセンス＆ハンドクリーム

価格：2,600円

「アナ」と「エルサ」がそれぞれデザインされたリップエッセンスとハンドクリームのセット。

「女王エルサの戴冠式をお祝いする」というテーマのアートが描かれています。

ヘアクリップセット

価格：1,500円

幼少期の「アナ」と「エルサ」が持っていた人形をモチーフにした、愛らしいヘアクリップセットです。

温かみのあるデザインに心が和みます。

ポーチセット

価格：3,800円

「アナ」と「エルサ」の様々な表情が楽しめる丸型のポーチ4種セット。

ボールチェーン付きで、バッグなどに付けて持ち歩けます。

ピンバッジセット（ブラインド）

価格：1,300円

全14種のうち、どれか2つが入っているブラインド仕様のピンバッジセット。

「アナ」「エルサ」「オラフ」「クリストフ」など、物語のキャラクターたちがそろっています。

※この他に全14種がそろうコンプリートボックス（9,100円）も販売されます。

ピンバッジ

価格：1,200円

アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」のロゴがデザインされたピンバッジ。

「アナ」と「エルサ」がロゴを挟んで立つ、記念にぴったりの一品です。

ワッペンアクセサリー

価格：900円

「アナとエルサのフローズンジャーニー」のロゴと二人がデザインされたワッペン。

手持ちのアイテムをデコレーションして楽しめます。

カンバッジ

価格：500円

「アナ」「エルサ」「オラフ」がアレンデール城を背景に描かれたプレート。

キラキラと輝く雪の結晶が舞う、幻想的なアートが魅力です。

フェイスタオルセット

価格：4,000円

「アナ」と「エルサ」がそれぞれデザインされたフェイスタオルの2枚セット。

アレンデール王国の紋章などもあしらわれ、高級感のあるデザインに仕上がっています。

トートバッグセット

価格：6,000円

ファンタジースプリングスにある、4つのアトラクションの異なるアートが楽しめるミニトートバッグのセットです。

その日の気分に合わせて使い分けたり、友達とシェアするのもおすすめです。

トートバッグ

価格：1,500円

A4サイズもすっぽり入る、普段使いしやすいトートバッグ。

アレンデール王国の美しい世界観や、「アナ」「エルサ」姉妹の魅力が詰まったグッズが盛りだくさん！

お気に入りのアイテムを身につけて、「フローズンキングダム」での思い出をより一層深めてくださいね。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」で販売される、『アナと雪の女王』がテーマのグッズの紹介でした。

