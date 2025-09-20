¡ÚMLB¡Û¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥Á¥¶¥àJr.¡Öµå³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤Î°É¾Ê¤¤·¡Ä¡ÄµåÃÄ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¡Ö30-30¡×Ã£À®
¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥àJr.ÆâÌî¼ê¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö7ÈÖÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²óÉ½¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨30¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¡Ö30ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¡£ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éÌ¾ÌçµåÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿27ºÐ¤¬¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹»Ë¤Ë»Ä¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£¥Ü¥ó¥ºÉã¡¢¥½¥ê¥¢ー¥Î¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ
¥á¥¸¥ãー6Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¥¶¥àJr.¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Þー¥ê¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£20ËÜÎÝÂÇÁ°¸å¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤È¡¢Æâ³°Ìî¼é¤ì¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¤ËÄêÃå¡£ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¼ç¤ËÆóÎÝ¼ê¤È»°ÎÝ¼ê¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÇµåÂ®ÅÙ¤³¤½¥á¥¸¥ãーÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥ì¥ëÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢º£µ¨¤ÏÁ°È¾Àï¤Ç17ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þー¥¯¡£ÁöÎÏ¤âÊ¿¶Ñ¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤Ï2µåÃÄ¤Ç·×40ÅðÎÝ¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç30ÅðÎÝ¤ÈÂ¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤Ç¤Ä¤¤¤ËÀáÌÜ¤Î¡Ö30ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ç¤Î¡Ö30-30¡×¤ÏºßÀÒ1Ç¯¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¥Ü¥Óー¡¦¥Ü¥ó¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥½¥ê¥¢ー¥Î¤¬2002Ç¯¤È03Ç¯¤ËÏ¢Â³¤ÇÃ£À®¡£¥Á¥¶¥àJr.¤ÏµåÃÄ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¾ï¾¡µåÃÄ°ÜÀÒ¤¬Å¾µ¡¤Ë¡Ö¿§¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¿¤Ó¤¿¡×
¥Á¥¶¥àJr.¤Ïºòµ¨¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤¬¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò»ý¤Ä¡£È±¤ÎÌÓ¤òÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ËÀ÷¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ë¡Ù¤ò¾Ý¤Ã¤¿ÍÑ¶ñ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥ê¥ó¥º»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¸½¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤È¤Î³Î¼¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÈÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
µ¬Î§Àµ¤·¤¤¾ï¾¡µåÃÄ¤Ø²Ã¤ï¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥Á¥¶¥àJr.¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬100¡ó¡¢¿§¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¿¤Ó¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹²ÃÆþ¤¬Ìö¿Ê¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£