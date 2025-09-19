¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×¤è¤ê¡Ö¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó 10th Anniversary so-bin Ver.¡×¤¬2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä
¡¡¥¢¥ë¥¿ー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó 10th Anniversary so-bin Ver.¡×¤ò2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï25,080±ß¡£
¡¡¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×¤è¤êÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥ÉÂâ¡Ö¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹¡×¤Î°ì¿Í¡È¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó¡É¤ò1/8¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£
¡¡½ñÀÒ´©¹Ô10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーso-bin»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¡£²ø¤·¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¡£¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¤Ï¥Ñー¥ëÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¹âµé´¶¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êá¿©·¿¥¹¥é¥¤¥à¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤òÉ½¤·¤¿¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¤ÎÇ´ÂÎ¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¡£¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤Î±¢±Æ¡¢Ç´ÂÎ¤«¤éµ¼ÂÖ¤Î»Ñ¤ØÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿Â¸µ¤Ê¤É¡¢¼Á´¶Ë¤«¤Ê½ÐÍè±É¤¨¡£
¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó 10th Anniversary so-bin Ver.
2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§25,080±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/8
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó260mm
(C)´Ý»³¤¯¤¬¤Í¡¦KADOKAWA´©¡¿¥ªー¥Ðー¥íー¥É4À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£