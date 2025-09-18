もう作り分ける必要なし！◯◯で「カレー」の甘口と辛口が同時に作れた

カレーで家族みんなハッピーに！

家族でカレーを食べるとき、辛口派と甘口派で好みが分かれたりしませんか？または、大人のカレーは子どもには辛すぎたり、その逆もしかり…。だからといって甘口と辛口、両方の味のカレーを作るのはとっても面倒。そんなときは、これを使えばいいんです！

まさか◯◯を使うとは！

使うのは、市販のコーンスープの素。甘口が好きな人用のカレーにコーンスープの素を加えるだけで、なんと不思議なことに辛口が甘口に変身しちゃうんです。

作り分ける必要なし



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

食べてみた家族の反応は？

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「半信半疑でしたが子どももパクパク食べてました」「2歳前の娘が食べられました！感動！」と、いう喜びの声が多数。お子さんに好評のようです。





もうこれで子どもに合わせて甘いカレーを食べたり、2種類のカレーを作ることもありません。今日の献立にカレーを予定していた人は、早速試してみてはいかがでしょうか？

画像提供：Adobe Stock