TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第24話「Dear My Dress-Up Darling」のあらすじと先行カットが公開された。

参考：『その着せ替え人形は恋をする』第23話先行カット 「棺」合わせの準備をする海夢たち

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

最終回となる第24話では、「棺」合わせが始まる。撮影は順調に進んでいくが、旭の海夢に対する態度は硬いまま。そんな中、旭と海夢がツーショットを撮ることになる。そして、海夢がずっと決めていたこと。合わせが終わったら新菜に告白する。緊張続きの海夢に、ついにその時間が近づき--。（文＝リアルサウンド編集部）