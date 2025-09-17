立憲民主党の米山隆一衆院議員（57）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が投稿した、外国人をめぐる問題に言及した。

米山氏は16日、一般Xユーザーが、AIやロボット技術などの成長により労働人口問題が解決されると予測した上で、外国人労働者を受け入れることへの疑問を示した投稿を引用。「本当に5〜10年後にAI・ロボット技術で単純労働が必要なくなったら、育成就労他の在留資格を更新せず、ビザが切れた所でお帰り頂けばよい事です。ビザとはそう言うもので、特段問題ないし、そもそも外国人労働者もそう言う積りで来ています」と回答していた。

ひろゆき氏は、米山氏の投稿に「滞在ビザが切れて帰国しない移民が多いので世界中で問題になってます。難民申請が却下されビザのないクルド人が帰国せずに埼玉県でトラブルになってます」とした上で、「日本語しか話せない日本生まれの移民の子を親の母国に帰すのは難しい」と指摘。「現実を知らない机上の空論を言う政治家が増えると日本は悪くなるよね」とチクリとさした。

一方、米山氏はひろゆき氏の投稿に対し「之も制度の原則と例外を混同した詭弁です」とキッパリ。「（1）技能実習で現在1万人弱の所在不明者がいますが殆（ほとん）どの人は帰国しています」「（2）難民申請を繰り返して在留し続ける事は出来ない法改正がされています」「（3）子供がいる場合例外的に在留特別許可が与えられ得ますが原則帰国です」と記述し、「例外は例外として対処するのは当然です」と説明した。