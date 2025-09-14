¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥Þー¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡¢¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è½Ð±é¤Ë¶½Ì£¤Ê¤· ¨¡ ¡Ö¤â¤¦Ìî¿´¤¬¤Ê¤¤¡¢²È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤¿¤¤¡×
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥ëー¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ä¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥çー¥«ーÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þー¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¤Ï¸½ºß73ºÐ¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥¥ã¥ê¥¢¤òÃµµá¤¹¤ë°ÕÍß¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Þー¥Ù¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÐ¤ò¤È¤ë¤Û¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½ù¡¹¤ËÀÑ¶ËÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ë¥Ï¥ß¥ë¡£¡Ö¥í¥±»Å»ö¤Ç²ÈÂ²¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡¢À¼Í¥¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¼Í¥¤Ï4»þ´Ö¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆóÆü¤«¡¢°ìÆü¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤ä°¦¸¤¤È²á¤´¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¡£¤¿¤À¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìî¿´¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
1977Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥¨¥Ô¥½ー¥É4¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥À¸³è¤Ï48Ç¯¡£¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µ¡²ñ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëìÅÍß¤µ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
±éµ»¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Ç¤Ï¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥½Ð±é¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤·¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤é¤ì¤ë¤·¡×¤È¡¢¥Ï¥ß¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄø¤è¤¤»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ø»à¤Î¥í¥ó¥°¥¦¥©ー¥¯¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØThe Long Walk¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥·¥ãー²È¤ÎÊø²õ¡×¤Ç¶¦¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó´ÆÆÄ¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÄ¶¾ï¸½¾Ý¥Û¥éーºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤¿¤¤¤·¤¿»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡×¡£
¥Ï¥ß¥ë¤ÎÆÉ¤ßÄÌ¤ê¡¢Æ±ºî¤ÏÈãÉ¾²È¤é¤ËÀä»¿É¾¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï93%¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÇ§Äê¡£2025Ç¯9·î12Æü¤è¤êÊÆ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
