¼ºÅÀÄ¾·ë¤ÎÄËº¨¥ß¥¹¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤È´îÅÄÂóÌé¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¥Á¡¼¥à¤ÎJ£±»ÄÎ±¤Ø¡ÈÈ¿È¯ÎÏ¡É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«
¡ÎJ£±Âè29Àá¡Ï²£ÉÍFM £°¡Ý£³ Àîºê¡¿£¹·î13Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡ÖËÍ¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£°¡Ý£³¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤Ï¤½¤¦²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î£´Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º¸CB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇGKËÑ°ì·½¤«¤é²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Àîºê¤Î°ËÆ£Ã£ºÈ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¸SB¤ÎÎëÌÚÅß°ì¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àîºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¡¢³ÑÅÄ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿°ËÆ£¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°ã¤¦ÁªÂò»è¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê³ÑÅÄ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍFM¤Î¼ç¾¡¦´îÅÄÂóÌé¤â¡Öº£Æü¤ÎÇÔÀï¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡££±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î£±¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç»î¹ç¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤¹¤ë¡£
¡¡62Ê¬¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤ÏPK¤«¤éÀîºê¤Î¥¨¥ê¥½¥ó¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ï²£ÉÍ¤Î¹¶·â¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¿¢ÃæÄ«Æü¢ª¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¢ªÎëÌÚ¢ª´îÅÄ¤È·Ò¤¤¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç´îÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥í¥¹¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÎëÌÚ¤¬Áê¼ê¤òÅÝ¤·¤ÆPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÎëÌÚ¤Ï°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇÂà¾ì¡Ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´îÅÄ¡Ë
¡¡90¡Ü£¸Ê¬¤Î£³¼ºÅÀÌÜ¤Ï¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢¤è¤êÁ°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ä¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤È´îÅÄ¤¬Ä¾ÀÜÍí¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£³»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£¹»î¹ç¡£17°Ì¤Î²£ÉÍFM¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¾¡ÅÀ25¤ÇÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢J£±»ÄÎ±¤Ø³ÑÅÄ¤È´îÅÄ¤Î¤³¤³¤«¤é¤Î¡ÈÈ¿È¯ÎÏ¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
