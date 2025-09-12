¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡ÖSNS¶È³¦¤Ï¡ÈËè²ó¥ì¥Ýー¥È¤¬ÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ï²ø¤·¤¤¡É¡ª¸«¶Ë¤áÊý¸ø³«¡õ¤ä¤Ð¤¤¶È¼Ô¼ÂÌ¾Ë½Ïª¤â¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤Ï¥¢¥¦¥È¡£SNS³¦·¨¤Î¿¿¼Â¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤È¥²¥¹¥È¤Î´Øº¬»á¤¬¡ÈSNS¶È³¦¤Î°Ç¡É¤ä¡¢¤ä¤Ð¤¤±¿ÍÑÂå¹Ô¶È¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³¦·¨¤äSNS³¦·¨¤Ã¤Æ·ë¹½°Ç¤¬¿¼¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶È¼Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÆ»¡×¤À¤È¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¸«¶Ë¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¸Ä¿Í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶È³¦¹½Â¤¤È¤·¤Æ¡¢¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥ì¥Ýー¥È¤¬Ëè²ó¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤Þ¤º²ø¤·¤¤¡£SNS¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËåºÎï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Ëè·îÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤±Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ë¶È¼Ô¤Ï°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶È³¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂå¹Ô²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¥Çー¥¿¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö°ì¿Í¤ÎÇ¾¤ß¤½¤È60¿Í¤ÎÇ¾¤ß¤½¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·Àâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¶È³¦¤Î¡È·ã¥ä¥Ð¡É°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÈ´¤¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¡×¤òÎã¼¨¡£¡ÖSNS±¿ÍÑÂå¹Ô·î³Û40Ëü¼è¤Ã¤Æ20Ëü¤Ç³°Éô¤Ë¤Ö¤óÅê¤²¡¢ÃæÈ´¤¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀäÂÐ»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£À®²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢·ÀÌóÁ°¤Ï¸«È´¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë '¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«' ¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âå¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯Íê¤â¤¦¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ½é¤Î3¥ö·î¤Ï¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã´Åö¼Ô¤È¤ÎÁêÀ¤äÍý²òÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ù¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ã´Åö¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÇÛÎ¸¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢Êó½·³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤âÀâ¤¤¤¿¡£
Æ°²è¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡È°Ç¤òË½¤¯¡É¥·¥êー¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ð¤¤¼ÂÎã¤äÎ¢Â¦¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¡È´í¤Ê¤¤¶È¼Ô¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«Ä¾¤·¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³¦·¨¤äSNS³¦·¨¤Ã¤Æ·ë¹½°Ç¤¬¿¼¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶È¼Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÆ»¡×¤À¤È¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¸«¶Ë¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¸Ä¿Í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶È³¦¹½Â¤¤È¤·¤Æ¡¢¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥ì¥Ýー¥È¤¬Ëè²ó¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤Þ¤º²ø¤·¤¤¡£SNS¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËåºÎï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Ëè·îÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤±Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ë¶È¼Ô¤Ï°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶È³¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂå¹Ô²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¥Çー¥¿¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö°ì¿Í¤ÎÇ¾¤ß¤½¤È60¿Í¤ÎÇ¾¤ß¤½¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·Àâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¶È³¦¤Î¡È·ã¥ä¥Ð¡É°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÈ´¤¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¡×¤òÎã¼¨¡£¡ÖSNS±¿ÍÑÂå¹Ô·î³Û40Ëü¼è¤Ã¤Æ20Ëü¤Ç³°Éô¤Ë¤Ö¤óÅê¤²¡¢ÃæÈ´¤¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀäÂÐ»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£À®²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢·ÀÌóÁ°¤Ï¸«È´¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë '¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«' ¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âå¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯Íê¤â¤¦¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ½é¤Î3¥ö·î¤Ï¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã´Åö¼Ô¤È¤ÎÁêÀ¤äÍý²òÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ù¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ã´Åö¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÇÛÎ¸¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢Êó½·³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤âÀâ¤¤¤¿¡£
Æ°²è¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡È°Ç¤òË½¤¯¡É¥·¥êー¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ð¤¤¼ÂÎã¤äÎ¢Â¦¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¡È´í¤Ê¤¤¶È¼Ô¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«Ä¾¤·¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¸ì¤ë¡Ö3ÆüË·¼ç¤è¤êËèÆü¥ê¥»¥Ã¥È¡×ºÇ¶¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Î¶Ë°Õ¤È¤Ï
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¡×
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Ø¥´¥ß¤¬Êõ¤Î»³¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÁ©¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ª½¸µÒ¡¦ÈÎÇä¡¦¾¦ÉÊÀß·×¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÁ´¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò°ìÈ¯²ò·è¡ª¡Ú¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Û¸½ºßCMO¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È»ö¶È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¡¢M¡õA¡¢IPO¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤âÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë½Ð»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£