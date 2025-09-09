「激痛が走って」マツコ、腰の“亜脱臼”で動けず…仕事をキャンセル「駆け込んだんですよ、病院に」

9月8日、日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演したマツコ・デラックスが、腰の“亜脱臼”が起きた当日について話した。

番組冒頭、前回の放送でMCが2人とも不在だったことについて、マツコは、「私のほうはちょっと、知ってる方は知ってると思うんですけど、ちょっと腰をやっちゃいまして」「駆け込んだんですよ、病院に。ブロック注射で痛み止めしてもらおうと思って」と発言。

続けて、「そしたらそこの先生が『先週村上さんが来ましたよ』って。同じ先生に腰を救っていただいて、安静でお休みをいただいておりました」「限界が来てますよ。じいさん2人でやってんですよ」といい、村上信五（SUPER EIGHT）は体調不良が重なり熱が出ていたと明かした。

その後、“亜脱臼”が起きた当日の真相として、マツコは腰痛があったものの移動のため、タクシーで羽田空港に向かったといい、「羽田でタクシー降りようとしたらもうさ、動いただけで激痛が走って、タクシーから降りれなくなって」と30分ほどタクシーから動けなくなったと話した。

その上で、その痛みには波があったとして、「今だったら行けるかもって時に、痛い痛い痛い！！って言いながら立って。こうやって立ったはいいけど、そっからまた動けなくなって」「当然仕事はキャンセルさせてもらって」と振り返り、病院に行き、注射などで処置をしてもらって問題なく立てるようになったと説明していた。