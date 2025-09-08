【すみっコぐらし】新シリーズ「フルーツパーラー」☆10th記念カプセル “てのりぬい” 復刻！
新たなすみっコぐらしコレクションにご注目！ 10周年記念 ”復刻カプセルてのりぬいぐるみ” や新シリーズ『フルーツパーラー』がやってくる。
☆ボリューム満点のラインナップで楽しめる新作＆復刻てのりぬいをチェック！（写真27点）＞＞＞
サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」より、すみっコぐらしコレクション10周年特別アイテム ”復刻カプセルてのりぬいぐるみ” と、すみっコぐらしコレクション新シリーズ『フルーツパーラー』、ぬいぐるみ素材でできたすみっコぐらしぬいぐるみ雑貨の新アイテムが続々と登場！ 2025年10月上旬頃から全国の販売店やネットショップにてお取り扱いされる。
すみっコぐらしの大人気商品「てのりぬいぐるみ」を組み合わせて、「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる ”すみっコぐらしコレクション” は2025年、10周年を迎えた。
10周年特別アイテムとして、なつかしいあの頃の復刻てのりぬいぐるみや、すみ神様スタイルの「たぴおか」がカプセルケースに入ったアイテムもラインナップ！
そしてすみっコぐらしコレクション新シリーズは、すみっコたちとフルーツパーラーごっこ！
ウェイトレス姿やフルーツ、いちごパフェやズコットケーキなどフルーツを使ったスイーツなどになりきったすみっコたちや、てのりぬいぐるみに着せるとリンゴなどのフルーツになりきれるポンチョのアイテム、フルーツサンドのポーチなどが登場。
美味しそ可愛い、カラフルキュートなすみっコたちを楽しんで。
そのほか、パスケースやコインケース、スマートフォンの画面を拭くのにぴったりなミニクリーナーなど、ふわふわのぬいぐるみ素材でできたすみっコたちのそのままの姿のかわいいアイテムも新登場。
てのりぬいとお出かけできるポーチやてのりぬいを可愛くアレンジできる”おふとん”など、ボリューム満点の新作アイテム、ぜひチェックしてみてね。
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
☆ボリューム満点のラインナップで楽しめる新作＆復刻てのりぬいをチェック！（写真27点）＞＞＞
サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」より、すみっコぐらしコレクション10周年特別アイテム ”復刻カプセルてのりぬいぐるみ” と、すみっコぐらしコレクション新シリーズ『フルーツパーラー』、ぬいぐるみ素材でできたすみっコぐらしぬいぐるみ雑貨の新アイテムが続々と登場！ 2025年10月上旬頃から全国の販売店やネットショップにてお取り扱いされる。
10周年特別アイテムとして、なつかしいあの頃の復刻てのりぬいぐるみや、すみ神様スタイルの「たぴおか」がカプセルケースに入ったアイテムもラインナップ！
そしてすみっコぐらしコレクション新シリーズは、すみっコたちとフルーツパーラーごっこ！
ウェイトレス姿やフルーツ、いちごパフェやズコットケーキなどフルーツを使ったスイーツなどになりきったすみっコたちや、てのりぬいぐるみに着せるとリンゴなどのフルーツになりきれるポンチョのアイテム、フルーツサンドのポーチなどが登場。
美味しそ可愛い、カラフルキュートなすみっコたちを楽しんで。
そのほか、パスケースやコインケース、スマートフォンの画面を拭くのにぴったりなミニクリーナーなど、ふわふわのぬいぐるみ素材でできたすみっコたちのそのままの姿のかわいいアイテムも新登場。
てのりぬいとお出かけできるポーチやてのりぬいを可愛くアレンジできる”おふとん”など、ボリューム満点の新作アイテム、ぜひチェックしてみてね。
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.