『CITY THE ANIMATION』♯10 止めろ立涌の暴走！ 三羽ガラスはバカンスへ！
7月6日（日）より放送開始となるTVアニメ『CITY THE ANIMATION』。放送に先駆け、#10のあらすじ＆先行カットが公開された。
ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送中、Prime Videoにて独占配信中の本作は、あらゐけいいち原作の普通の ”CITY” に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。
TVアニメは京都アニメーション制作、音楽はピラニアンズが担当し、オープニング主題歌にはFurui Riho『Hello』、エンディング主題歌にはTOMOO『LUCKY』が起用されている。
南雲美鳥役は小松未可子、にーくら役は豊崎愛生、泉 わこ役は石川由依、ほか多彩なキャストが出演中。
＜#10 あらすじ＞
動画配信で一攫千金を目論む南雲とにーくら。しかし、にーくら渾身の台本に南雲は……。
立涌の前に立ちはだかる泉りこFC（ファンクラブ）会員たち。CITY南イレブン主将・帯那を筆頭に立涌の暴走を食い止めろ！
一方、三羽ガラスはつかの間のバカンスへ！ CITYの夏がうねりを上げる！
＞＞＞#10の先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）あらゐけいいち・講談社／CITY THE ANIMATION 製作委員会
ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送中、Prime Videoにて独占配信中の本作は、あらゐけいいち原作の普通の ”CITY” に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。
南雲美鳥役は小松未可子、にーくら役は豊崎愛生、泉 わこ役は石川由依、ほか多彩なキャストが出演中。
＜#10 あらすじ＞
動画配信で一攫千金を目論む南雲とにーくら。しかし、にーくら渾身の台本に南雲は……。
立涌の前に立ちはだかる泉りこFC（ファンクラブ）会員たち。CITY南イレブン主将・帯那を筆頭に立涌の暴走を食い止めろ！
一方、三羽ガラスはつかの間のバカンスへ！ CITYの夏がうねりを上げる！
＞＞＞#10の先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）あらゐけいいち・講談社／CITY THE ANIMATION 製作委員会