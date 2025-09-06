「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で先発マウンドに上がった。二回にラッシングのサインに激しく首を振るシーンがあり、米メディアが注目してピックアップした。

二回１死からカウセルを迎えた場面。ラッシングのサインに対して激しく何度も首を振り、鬼気迫る表情で何かをつぶやいた。そして投じたのは１００マイルのフォーシーム。この様子に米ＦＯＸスポーツは「キッチンのシンクを振り払っているよう」と伝えた。

大谷はこの日、グラスノーが背中の張りを訴えたことで緊急先発。初回から１００マイルを計測するなどエンジン全開でオリオールズ打線に向かった。三回には２死一、二塁のピンチを招くも、きっちりと切り抜けた。マウンド降りる際には珍しく雄たけびをあげた。

チームは前カードのパイレーツ戦で痛恨のスイープを食らってしまった。連敗中だけに絶対に先制点はやらない。そんな気迫みなぎるマウンドになっている。

四回からは大谷がサインを出す形に変わった。先頭のマウントキャッスルに三塁線を破られる二塁打を浴びたが、ここからギアを一気に上げて１００マイル超を連発。後続を連続三振に仕留めたところでロバーツ監督が交代を告げた。その後、バンダが２死一、三塁のピンチを切り抜けて無失点。大谷は３回２／３を無失点の形になった。