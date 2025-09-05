9月10日は年に1度の「牛タンの日」。そんな「牛タンの日」を前に、お得に牛タンを楽しめるキャンペーンが続々登場しています。

【写真を見る】全長20cm超え「タン元」「タン中」「タン先」3部位を1枚で一度に堪能できる牛タン

「牛タン」若者世代に人気

山内あゆキャスター:

9月10日は「牛タンの日」。全国の20〜60代の男女500人に聞いた焼き肉の好きな部位ランキングをみると…



・1位:カルビ

・2位:ロース

・3位:ハラミ

・4位:タン



ただ、20代のランキングだと1位は「タン」だということです。

（小川畜産調べ / 対象:全国20代〜60代の男女500人）

高校生も「タン」が一番好きなようです。



【現役高校生 「一生その部位しか食べられない」場合 どの部位を選ぶ?】



・1位:タン

・2位:カルビ

・3位:ハラミ



タンを選んだ理由を聞くと「あっさりしている。食べやすい」ということです。

（ワカモノリサーチ調べ / 対象:全国の現役高校生472人）

焼き肉以外にも、美味しい「タン」料理があります。



東京・港区の「AKASAKA Tan伍」の“肉厚牛タンカツサンド（1980円）”は希少部位のタン元を使っています。担当者によると、「圧力鍋でやわらかく煮て、さらに揚げている」といいます。

タンは部位によって、様々な味や食感を楽しむことができます。



【タンの部位】

・タン先:固め、脂少なめ

・タン中:歯ごたえがあり、赤身・脂身のバランスが良い

・タン元:柔らかい、脂多め

・タン下:固め、筋多め

“究極の牛タン” シャトーブリタン

山内キャスター:

福島・いわき市の「YAKINIKU DINING HOME」では、“究極の牛タン”が食べられるということです。



タン元のシャトーブリアンといわれる『和牛シャトーブリタン（2800円）』です。普通のタンよりもとても柔らかいのだそうです。

専門店に聞いた「ネギをこぼさない焼き方」

南波雅俊キャスター:

私は牛タンを家で食べようと思って、ふるさと納税で購入しました。



日比麻音子キャスター:

家だと火加減が難しそうですね。

山内キャスター:

専門店に焼き方を聞きました。



新潟県にある焼肉店「うまいものダイニング大志麻」によると…



【ネギタン塩 「ネギをこぼさない」焼き方】

・網やフライパンに牛タンをのせ、弱火で焼く

・表面がしっとりしたらネギをのせる

→ネギは肉の片側に寄せること

・肉を折りたたみ、ネギを“蒸し焼き”にする

→ネギにとろみが出て肉汁とよく絡む

・肉の反対側も焼いて完成

南波キャスター:

ニンニクをのせて、ごま油で食べるのも美味しいですよ。