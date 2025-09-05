若者世代に人気の牛タン 家でおいしく焼くには？専門店に聞いた「ネギをこぼさない」焼き方【Nスタ解説】
9月10日は年に1度の「牛タンの日」。そんな「牛タンの日」を前に、お得に牛タンを楽しめるキャンペーンが続々登場しています。
【写真を見る】全長20cm超え「タン元」「タン中」「タン先」3部位を1枚で一度に堪能できる牛タン
「牛タン」若者世代に人気
山内あゆキャスター:
9月10日は「牛タンの日」。全国の20〜60代の男女500人に聞いた焼き肉の好きな部位ランキングをみると…
・1位:カルビ
・2位:ロース
・3位:ハラミ
・4位:タン
ただ、20代のランキングだと1位は「タン」だということです。
（小川畜産調べ / 対象:全国20代〜60代の男女500人）
高校生も「タン」が一番好きなようです。
【現役高校生 「一生その部位しか食べられない」場合 どの部位を選ぶ?】
・1位:タン
・2位:カルビ
・3位:ハラミ
タンを選んだ理由を聞くと「あっさりしている。食べやすい」ということです。
（ワカモノリサーチ調べ / 対象:全国の現役高校生472人）
焼き肉以外にも、美味しい「タン」料理があります。
東京・港区の「AKASAKA Tan伍」の“肉厚牛タンカツサンド（1980円）”は希少部位のタン元を使っています。担当者によると、「圧力鍋でやわらかく煮て、さらに揚げている」といいます。
タンは部位によって、様々な味や食感を楽しむことができます。
【タンの部位】
・タン先:固め、脂少なめ
・タン中:歯ごたえがあり、赤身・脂身のバランスが良い
・タン元:柔らかい、脂多め
・タン下:固め、筋多め
“究極の牛タン” シャトーブリタン
山内キャスター:
福島・いわき市の「YAKINIKU DINING HOME」では、“究極の牛タン”が食べられるということです。
タン元のシャトーブリアンといわれる『和牛シャトーブリタン（2800円）』です。普通のタンよりもとても柔らかいのだそうです。
専門店に聞いた「ネギをこぼさない焼き方」
南波雅俊キャスター:
私は牛タンを家で食べようと思って、ふるさと納税で購入しました。
日比麻音子キャスター:
家だと火加減が難しそうですね。
山内キャスター:
専門店に焼き方を聞きました。
新潟県にある焼肉店「うまいものダイニング大志麻」によると…
【ネギタン塩 「ネギをこぼさない」焼き方】
・網やフライパンに牛タンをのせ、弱火で焼く
・表面がしっとりしたらネギをのせる
→ネギは肉の片側に寄せること
・肉を折りたたみ、ネギを“蒸し焼き”にする
→ネギにとろみが出て肉汁とよく絡む
・肉の反対側も焼いて完成
南波キャスター:
ニンニクをのせて、ごま油で食べるのも美味しいですよ。