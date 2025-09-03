¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ÎÉÓ¤ò·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¡¡¡Ö¥íー¥ë¥Ñ¥ó¥ÊÍö»Ò¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÈÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±«¤ÎÃæ¤ÇÁê¹ç»±¤ò¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢µ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸À¤¬±Ç¤ë¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î»±¤Î²¼¤Ç»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤Ë¡¢¡ÖÆó¿Í¤Îº£¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²Ï¹ç¤¬¥íー¥ë¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤Ë³«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ÎÉÓ¤ò·Ç¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥íー¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸¡ª¡×¤È¿·¤¿¤Ê°¦¾Î¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Êª¸ì¤Ë»×¤ï¤ÌºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥íー¥ë¥Ñ¥ó¡ª¡¡Íö»Ò¤Î¥¥ã¥é¤ä¤ó¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÍö»Ò¤Î¿´¤Î³¸¤â³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥íー¥ë¥Ñ¥ó¥ÊÍö»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤âÍö»Ò¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ´ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁê¼ê¤Î²áµî¤ò¤â´Ý¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢¤½¤ì¤¬Âç¿Í¤ÎÎø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢Íö»Ò¤¬ÇØÉé¤¦ÁÓ¼º¤È¿·¤¿¤ÊÎø¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë