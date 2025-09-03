【義姉と！駐車場トラブル】義姉は酷い！ママ友に共感してもらえてスッキリ〜＜第9話＞#4コマ母道場

きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！　甘えたり頼ったりしたい！　と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。

第9話　ママ友にグチる



【編集部コメント】

エマさんは、「本当は実家に駐車場があるけれど、狭いから停めたくない」というのはあえて口にしませんでした。「たま〜に停めている」と言ったのも、「毎日じゃなくて週に1回だから、私の中ではたまにってこと！」と都合よく置き換えて言ったそうです。何もウソはついていない、と心の中でつぶやくエマさん。はたして本当にそうなのでしょうか……？

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび