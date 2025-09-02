【スヌーピー】75年の歩みが見えるビジュアルブック『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』
世界で最も有名なビーグル犬・スヌーピーの75のスナップショットが大集合したビジュアルブック『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』が登場する。
☆スヌーピーのこれまでの魅力がたっぷり楽しめるビジュアルブックイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
出版社ブルーシープよりビジュアルブック『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』が刊行される。
スヌーピーが活躍するコミック『ピーナッツ』の新聞連載が始まったのは1950年10月2日。連載は50年続き、世界中の新聞に掲載された。
本書では、2025年に『ピーナッツ』コミック誕生75周年を迎えるのを記念し、世界で最も有名なビーグル犬・スヌーピーを75のスナップショットで紹介する。
スヌーピーがコミックに登場した当初は4本足で歩く平凡な犬。徐々に二足歩行を始めると、豊かな個性を発揮。スヌーピーは犬なので言葉を喋らず、普段は周りには聞こえない思いをさまざまに心の中で語るようになる。
時にはものすごい顔で激怒し、さめざめと涙し、そしておなかを抱えるほどの大笑いをすることも。自分が犬だという事実に不満を言ったり、空想の中で様々な姿になりきり、まるで人間かのように振る舞うこともしばしば。
想像力豊かな犬として、時には人間の仲間たちよりも感情豊かなスヌーピーの毎日を覗き見ることで、スヌーピーの新たな一面を知ることのできるビジュアルブックで、スヌーピーのこれまでの歩みと魅力を再確認してみてはいかがだろうか。
また、東京・南町田のスヌーピーミュージアムで2025年9月6日（土）〜2026年3月1日（日）まで開催される企画展「ピーナッツ75周年記念 ザ・スヌーピー展 世界のともだちになった犬。」の関連書籍としてもお楽しみいただける。
『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』はB5変型、中ミシン並製、112ページ。2025年9月6日（土）スヌーピーミュージアムと全国の一般書店で発売開始される。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
☆スヌーピーのこれまでの魅力がたっぷり楽しめるビジュアルブックイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
出版社ブルーシープよりビジュアルブック『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』が刊行される。
スヌーピーが活躍するコミック『ピーナッツ』の新聞連載が始まったのは1950年10月2日。連載は50年続き、世界中の新聞に掲載された。
本書では、2025年に『ピーナッツ』コミック誕生75周年を迎えるのを記念し、世界で最も有名なビーグル犬・スヌーピーを75のスナップショットで紹介する。
時にはものすごい顔で激怒し、さめざめと涙し、そしておなかを抱えるほどの大笑いをすることも。自分が犬だという事実に不満を言ったり、空想の中で様々な姿になりきり、まるで人間かのように振る舞うこともしばしば。
想像力豊かな犬として、時には人間の仲間たちよりも感情豊かなスヌーピーの毎日を覗き見ることで、スヌーピーの新たな一面を知ることのできるビジュアルブックで、スヌーピーのこれまでの歩みと魅力を再確認してみてはいかがだろうか。
また、東京・南町田のスヌーピーミュージアムで2025年9月6日（土）〜2026年3月1日（日）まで開催される企画展「ピーナッツ75周年記念 ザ・スヌーピー展 世界のともだちになった犬。」の関連書籍としてもお楽しみいただける。
『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』はB5変型、中ミシン並製、112ページ。2025年9月6日（土）スヌーピーミュージアムと全国の一般書店で発売開始される。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC