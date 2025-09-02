1年の多くを旅しているトラベルライター、間庭典子。すでに5回以上訪れた大阪・関西万博では各国パビリオンを回りまくって取材も重ね、予約なし＆ソロ万博の楽しみ方もつかんできた。お盆が明け、猛暑も落ち着きつつあるであろう、今こそチャンス！ 関西国際空港エリアにある「街ナカ」ホテル『OMO関西空港 by 星野リゾート』を拠点に、効率よく観光し、”弾丸空の旅”でも行けるコツをレクチャーします。

16時以降の夜チケでコスパよく！ 混雑回避でき、夜景を楽しむ夜万博

2025年10月13日まで開催予定の大阪・関西万博。オープン前のプレスデーや各パビリオンのイベント取材など、すでに5回以上足を運んだ。オリンピックなど国をあげてのイベントが大好物な自分にとって、その空間はあまりに楽しく、取材の前日に前乗りしプライベートで観光したことも。



正直に言おう。この猛暑、人気パビリオンの予約合戦、並ばない万博を目指すとはいえ、結果は大行列の現状、万人におすすめできるものではない。けれど、心の持ちよう、選択によってはかなり効率よく、快適に万博観光ができるのだ。

16時以降になると日差しも和らぎ、海からの風が心地よく吹くことも。大屋根リングの下は涼しくて快適

まず第一に、もとを取ろうと思わないこと。壮大な散歩、ととらえて各パビリオンに入ることを目的にするのではなく、建築としての美しさを楽しんだり、ふらりとショップやカフェにはいってみたり、公園を散歩するくらいのをゆるい感覚で、歩いてみると楽しめる。



周りを見渡すと、常にスマホとにらめっこし、当日予約をとることに必死という人もちらほら。ならば予約をとらず、気の赴くままに散策するほうがいい。また取材の後に、ひとりで自由に回るのも、気ままでいい。そこであえての「予約なしソロ万博」をおすすめしたい。

巨大なガンダムも大屋根リングもライトアップされ幻想的。昼間と夜の風景の両方を楽しめるのが夜万博

球型のオーブを手に巡るオランダ館や氷山にかざすと風景が現れるカナダ館など、端末を手に巡るパビリオンも多い

暑い時間帯をさけるためにも、大人3700円で入園できる夜間券を選択しよう。約半額となりお得。通常、17時からを、今は16時から入場できるトワイライトキャンペーン中で、水上ショーやドローンショーなど、夜のイベントも満載。



しかも、夕方になると帰るお子様連れ家族客も多いので、夜が更けるにつれ混雑も回避でき、予約がなくてもすんなりと人気パビリオンを見学できるチャンスが。夜10時に閉まるまで、フルで楽しみたい。6時間をアクティブに過ごすためにも、今回は街ナカホテル、いや空チカホテル『OMO関西空港』を活用するプランを提案してみた。

夜が更けると人混みを避けられ、夜のショーの間はすんなり人気パビリオンに入館できる大チャンス

あえて予約にはこだわらずハプニングを楽しむべし！

事前予約や当日予約が取れない…！と嘆く人も多いが、ここはあえて予約にこだわらずに、散歩感覚で自由に歩くことを奨励したい。万博はパビリオンに入るだけが観光ではない。それぞれ趣向を凝らした外観やライトアップなどの建築美を堪能できるし、各所で開催されるライブや伝統舞踊などのショーに出会えることも。本場の料理を味わえるパビリオンめしを食べ歩き、海外旅行気分を味わおう。水上ショーやドローンショーの時間帯は特に会場はすき、人気パビリオンに飛び込むチャンスだ。



予約を取ろうとするとスマホとにらめっこになり、設定の時間通りに行動しなくてはならない。万博会場は広いので、何時までにここに行かなくてはならない、となると意外と行動範囲に制限がかかるものだ。（取材で実感）

会場内では各地でライブやショーなどが開催され、ナショナルデーの国のパレードなどがあることも

異国情緒のあるショップやカフェで過ごすのも万博の醍醐味。海外旅行気分を味わおう

パビリオン併設のカフェやレストランでは本格的なライブを楽しめることも。写真はアンゴラ館

万博会場にはチェコパビリオンでのビール、シンガポールの緑に囲まれたバー、英国のジョニーウォーカーズバーなどの本格的なバーも点在。ルーフトップで飲めるパビリオンも多いから、いっそ各国バーホッピング（バーのはしご）を楽しむのもいいかも。ライトアップされた大屋根リングやパビリオンは絶景だ。運が良ければループトップやテラス席から、花火やドローンショーも拝める。

シンガポール館など、本格的なカクテルが飲めるバーも会場には多く、バーホッピングも楽しめる

世界各国の人々との文化交流を楽しめる。ペルー館では郷土料理を試食できるキッチンカウンターが

夜万博で気を付けなくてはいけないのは、20時半ごろにはほとんどのパビリオンやショップが終了してしまうこと。かつ21時のドローンショーが終わると帰宅ラッシュになるから、ここはあえて夜景を楽しみながら、のんびり夜の散歩を。時間差で駅に向かうべし。

夜万博ならではの、きらびやかなイルミネーションに感動。心が躍る風景で、散策するだけで価値あり

OMO関西空港を拠点にスマートな弾丸万博旅を満喫

弾丸関西旅行で万博に行くのなら、空路も選択肢の一つだ。関西国際空港からはJR関空快速で弁天町、大阪メトロ中央線で夢洲へ、と乗り換え1回でアクセス可能。関西空港駅から1駅のりんくうタウン駅に直結した『OMO関西空港 by星野リゾート』を拠点にするのは、なかなか効率的だ。梅田や心斎橋などの大阪中心部のホテルは高く、街はあまりににぎやか。ならば、空の便を使って、短い滞在時間を有効に使おうという作戦だ。

世界の玄関口、関西国際空港駅から一駅のりんくうタウン駅から直結しているOMO関西空港

まずは昼前後の到着便で関西国際空港へ。関西の名店がぎゅぎゅっと集結しているので、空港内でさくっとランチをとることもできる。余裕があれば関西国際空港連絡橋を渡って1駅のりんくうタウンを散策してみるのもいい。アウトレットやショッピングモールもにぎわい、ショッピングに最適だし、ビーチサイドでぼんやり過ごすのもいい。

徒歩圏内にはアウトレットなど様々な施設が。翌日はこの周辺でショッピングを楽しむのも一案

りんくうタウン駅直結のホテルに荷物を預けたら、身軽になって万博にGO！ とにかく広く、歩き回ること必至なので、動きやすいスタイルはマスト。もちろん熱中症対策は忘れずに。

22時のクローズまでめいっぱい歩いた後は、ホテルで英気を養い、明日に備える…！ 早朝便帰りの超弾丸旅も可能だし、まだ遊び足りない！ という気分なら、初日を下見がわりにし、翌日は朝から終日、回るという案も。帰りも空路ならば、荷物はそれまでホテルにあるロッカーに無料で預けられる。万博会場内のコインロッカーが1500円という高額設定の万博で、これをセーブできるのはありがたい。

チェックイン前も後も荷物を預けられるバゲージルーム。身軽になってから万博観光を楽しめて便利

利便性重視で空の旅をサポート！ 空港に隣接した宿ならではの機能も

街ナカホテルであるOMOだが、関空のこの施設は利便性を追求。空港からのアクセスの良さや、乗り継ぎのよさ、深夜便到着や早朝便の出発でもストレスなく過ごせるなど、機能に優れ、万博のみが目的の旅には最適だ。宿泊費がリーズナブルであることもあり、私も前泊が必要な出張や南大阪や和歌山での撮影など、ビジネスユースすることも多かった。つまり寝るだけ、泊まるだけの滞在でも快適に過ごせるのだ。

チェックイン機がずらりとならぶカウンター。まるで空港のラウンジのようにおしゃれで機能的

まずデザインにわくわくする。ロビーは飛行機のオブジェなども飾られ、まるで空港のラウンジのよう。セルフチェックインできるカウンターがずらりと並び、行列知らず。一気にゲストが集中する時間帯にもさくさくチェックイン、チェックアウトを済ませられるのだ。施設から空港をつなぐシャトルバスもあるので要チェック。

シャトルバスを待つラウンジもフォトジェニック。PC作業に集中できるオフィスコーナーも

もちろんOMOではおなじみのご近所マップも。スタッフおすすめの空港内の知る人ぞ知るスポットや、りんくうタウンのグルメ情報、お土産情報など、旬の情報をここでゲットしよう。

またコンビニエンスストアと直結しているため、遅い到着や早い出発でも安心。これ、余裕がないスケジュールの出張時にはすごく助かった。

ホテル周辺のグルメスポットを案内するご近所マップ。スタッフによる空港のおみやげ情報なども

天空のエクササイズや大浴場、OMOならではのコンテンツも満載！

うれしいのは広々とした大浴場！ ビジネスホテルにありがちなコンパクトなものではなく（あれはあれでありがたいが）広い浴槽に、星野リゾートの各施設の映像が流れる半露天風呂など、歩きまくって疲れた体を癒すにはぴったり。炭酸風呂など6種類のお風呂とサウナがあり、0時からオープンしているので朝風呂ですっきりするのもいい。

スクリーンに全国各地の星野リゾートでの四季折々の風景が映し出される半露天風呂

23時までは宿泊者および会員限定のルーフトップバーもオープン。絶景の中で今日の思い出に浸るのもいい。屋上は早朝もすがすがしい。空や海を見渡しながら、深呼吸してストレッチすれば、体の奥から目覚めていくような感覚に！

りんくうタウンの絶景を楽しめるルーフトップバー。クラフトビールに合うつまみも提供

画像の客室は1人1泊8500円からというリーズナブルなOMO関西空港。機能重視のコンパクトな客室で快適

朝、しっかりチャージしたいならばビュッフェをどうぞ。とても豪華で、パンケーキなどもある。

そしてなによりも景色が素晴らしいのだ。これだけのためにOMO関空に滞在する価値あり！と叫びたくなるくらい、充実したメニュー構成なのだ。まさに食い倒れ！

ここでしっかり食べて置けば、昼ごはんはスルーしてもよさそう。朝、しっかり食べて2日めの万博巡りをよりパワフルにするのもあり?!

OMO関西空港のビュッフェ会場は眺めが壮観な21階。焼きたてのパンケーキが6時から食べられる

ちなみに大阪には新今宮の駅前に同じ街ナカホテルの『OMO7大阪』もあり、こちらも万博観光に便利。万博マニアによるレクチャーもあったりして、よりイベント色が強く、滞在そのもの、街歩きそのものを楽しめる施設。大阪の街をじっくりと楽しめるコンテンツばかり。



しかも前日までに予約すれば『OMO関西空港』から『OMO7大阪』まで荷物を届けてくれるというサービスもあり。手ぶらで万博に行き、帰りは『OMO7大阪』から新幹線で帰路へ、ということも可能だ。

弾丸旅派も街歩き重視派も、観光の拠点としてうまく機能してくれる”空チカホテル”や”街ナカホテル”を選ぶのが、効率よく万博を楽しむコツなのだ。

新今宮駅前のOMO7大阪も万博観光に便利なロケーション。万博のレクチャーなどのコンテンツも充実

文／間庭典子

まにわ・のりこ。東京都杉並区出身。婦人画報社（現ハースト婦人画報社）退社後、米ニューヨークを拠点に活動。帰国後はフリーライターとして情報を発信。全国各地の宿、インテリア誌では200軒以上の住宅を取材するなど、旅芸人なみのフットワークを誇る。仕事柄、ラグジュアリー系リゾート体験も豊富だが、「青春18きっぷ」を使って旅する“18きっぱー”でもあり、JRのほぼ全路線制覇。地の酒、肴を味わえる居酒屋や市場めし、ひなびた湯治場を巡るのも大好き。