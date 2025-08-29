プロ野球12球団マスコットが集合して表紙に登場した『anan2464号スペシャルエディション』が9月24日（水）よりマガジンハウスから発売される。

日本のプロ野球をファンと共に応援で盛り上げる12球団のマスコットが勢揃いした。特集は「応援の流儀」。撮影は7月の「マイナビオールスターゲーム 2025」の試合前に行われた。ゲームを盛り上げるために駆けつけたマスコットたちをキャッチ。この日は試合前のイベントもあり大忙しの様子だったが、どのマスコットもサービス満点で、ananらしいイケメンショットや思わずクスリと笑ってしまうお茶目なポーズなど思い思いのポージングを披露した。ソロインタビューではQ&A方式でマスコットそれぞれの「応援の流儀」を紹介。好きな応援歌やチームで盛り上がる応援、毎試合チームを勢いづけるために心掛けていることなどを聞いた。試合前に行われた「マイナビオールスターゲーム 2025 スペシャルステージ」のマスコット&チアステージのレポートも掲載される。スペシャルエディション限定の綴じ込み付録として、スペシャルなマスコット応援フォトカードが付属。anan表紙風のマスコット 12体のソロカードに加え、全員集合カットのカードも。

■出演マスコットクラッチ（東北楽天ゴールデンイーグルス）ジャビット（読売ジャイアンツ）スラィリー（広島東洋カープ）つばみ（東京ヤクルトスワローズ）DB.スターマン（横浜 DeNA ベイスターズ）ドアラ（中日ドラゴンズ）トラッキー（阪神タイガース）バファローブル（オリックス・バファローズ）ハリーホーク（福岡ソフトバンクホークス）フレップ・ザ・フォックス（北海道日本ハムファイターズ）マーくん（千葉ロッテマリーンズ）レオ（埼玉西武ライオンズ）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）