エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合

男子バレーボールの日本代表は9月2日と3日、有明アリーナでブルガリアとの「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」を行う。日本バレーボール協会は28日、出場する15人のメンバーを発表した。

世界選手権を直前に控えた試合。主将の石川祐希や高橋藍ら主力が名を連ねた。さらに、7月上旬に右肘関節の手術を受け、代表から離脱していた24歳の大塚達宣が復帰。背番号5番をつける。

同協会の公式Xとインスタグラムがメンバーを発表。ネット上の日本のファンからは「よし、いる！！5と12」「たっちゃんおかえり…待ってました」「なによりたっちょんおかえり」「やっと達宣さんの全日本のユニホーム姿見れます、嬉しい」「大塚くんレギュラーとるんだよー楽しみ」と大塚の復帰に歓喜する声が上がっていた。

日本は、ブルガリア戦のあとにイタリアとも壮行試合を行う予定。世界選手権は来月12日にフィリピンで開幕する。



（THE ANSWER編集部）