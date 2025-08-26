【日産自動車：「R35 GT-R」生産終了】 8月26日 発表

「グランツーリスモ７」での「GT-R Premium edition T-spec '24」

日産自動車は8月26日、高性能スポーツカー「R35 GT-R」の生産終了を発表した。

「R35 GT-R」は、2002年まで販売された「スカイラインGT-R」の後継車種として登場。「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」をコンセプトに、2007年より18年間にわたって約48,000台が生産された。また「グランツーリスモ」や「Forza Motorsport」など数多くのレースゲームに登場し、ゲーマーの憧れのクルマでもあった。

最後のイヤーモデルとなった「2025年モデル」は2024年3月に発表され、2025年3月に新規注文受付を終了。本日8月26日に栃木工場にて最終生産車のオフライン式が開催された。最後の1台は「Premium edition T-Spec」、ボディカラーはミッドナイトパープルで、日本のユーザーに届けられるという。

次世代「GT-R」はまだ発表されていないが、同社のイヴァン・エスピノーサCEOは「GT-Rファンの皆さま、これはGT-Rとの永遠の別れではありません」とコメント。正確な計画は確定していないながらも「GT-R」が進化し、再登場することを示唆した。

「R35 GT-R」の最終生産車

「R35 GT-R」の概要

「R35 GT-R」のモータースポーツでの功績

「R35 GT-R」のマイルストーン

(C) Nissan 2025

