75ºÐ¡¦ÀáÌó²È¤Î¡Ö¾¯¤Ê¤¤Éþ¡×¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä¡£¸Å¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¿·Á¯¤Ë
²èÏ¤ÈÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Î³Ø·Ý°÷·Ð¸³¤ò¤â¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÈþ½Ñ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¾®³Þ¸¶ÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê75ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î3DKÃÄÃÏ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¤ÎÉþÁª¤Ó¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤ä¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³è¤«¤¹¹©É×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÍßË¾¤ÈÀáÌó¤È¤ÎÆ®¤¤¡×¤Î²Ì¤Æ¤Ë
20Âå30Âå¤Îº¢¤Ï¡¢»ä¤â°áÎà¤äÉþÁõ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤¯¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÌÜ¤ò»®¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÍÎÉþ¤òÃµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û75ºÐ¡¦ÀáÌó²È¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Éþ
¤â¤¦È¾À¤µª¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¡¹¤Î°áÎÁÈñ¤ÏºÇÄã¤Ç¤â2¡Á3Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£À¸³èÈñ¤Î¤Ê¤«¤Ç°áÎÁÈñ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È·îÊ¬¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤¹¤Û¤É¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍßË¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄì¤Ê¤·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±½ÐÈñ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ü40Âå¤Ç°áÎà¤ÎÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸·Áª
¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Ï¡¢°áÎà¤Ç¤¢¤ì»¨²ß¤Ç¤¢¤ì¡¢À¸³è¤Î¾ì¤Ë¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»×¤¤¤È¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÍÎÉþ¤ò¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÍß¤·¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î³ëÆ£¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£40Âå¤ÇÄê¿¦¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤ò»ß¤á¤¿¤¤´êË¾¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÍßË¾¤ËÂÇ¤Á¾¡¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤ò¤·¤¿Ëö¡¢°Â¤¤²ÈÄÂ¤Î½»¤Þ¤¤¤ËÅ¾µï¡£²È¶ñ¤Ê¤É¤â½èÊ¬¤·¤¿¶¹¤¤Éô²°¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤ÁÉþ¤ò¥«¡¼¥É²½¤·¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤¿¤½¤Î¼¡¡£¼Î¤Æ¤Æ¤âÁý¤ä¤»¤Ð¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ö°áÎàÀ°Íý¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë½¬¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤ò¥«¡¼¥É²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³Æ¥«¡¼¥É¤ò¥³¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¡¼¥Ä¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥»¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Ù¥¹¥È¡¦¥¹¥«¡¼¥È¤È¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°áÎà¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¡¢¿§¤äÆÃÄ§¡¢²Æ¤â¤Î¡¦Åß¤â¤Î¤Ê¤É¾ðÊó¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¤¸å¤Î°áÎàÁý¸º¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢½ñ¤´¹¤¨¤·¤ä¤¹¤¤±ôÉ®½ñ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þ¤·¤¿¤êÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Î½¤Àµ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê»ý¤ÁÉþ¤ò1Ëç¤º¤ÄÌÜ»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬Îàºî¶È¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥É²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµÞ¤Ê¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¥¿¥ó¥¹¤ò°ú¤Ã¤«¤²ó¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥«¡¼¥É¤ò¸«¤ÆÃå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤ò¥é¥¯¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±Ãå¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Çã¤ï¤º¤ËÃå¤Þ¤ï¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡¢Éþ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î°ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀáÌó²È¤ÎÉþÁª¤Ó¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È
Çã¤¤¤¿¤µ¤º¤Ë¡¢º£¤¢¤ëÉþ¤ò¤¤¤«¤Ë¿·Á¯¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤«¤Ï¡¢²È·×¾å¤Ç¤âÂç»ö¤Ê²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×°Ê¾å¤ËÍÎÉþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢Çã¤¦¤È¤¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¡¢¿·¤·¤¤Éþ¤ËÂµ¤ò¤È¤ª¤¹±Ù¤Ó¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ»þ¤Î³ÍÆÀ´¶¤ä¡¢¿·Ä´¤·¤¿¤Æ¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤È¤¤Î¹âÍÈ´¶¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Çã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸Å¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¾å²¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¾åÃå¤ò¤½¤ì¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀáÌó²È¤ÎÉþÁª¤Ó¤Ï¡¢¡Ö°ìÀ¸Ãå¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Ï¤â¤¦Éþ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¶²¤é¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉáÃÊÃå¤â¤¹¤°¤ËÇã¤ï¤º¡¢¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤³°½ÐÃå¤ò¹ß¤í¤¹¤Î¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª½Ð¤«¤±Éþ¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÀ¡¢°ìÀ¸Ãå¤é¤ì¤ëÎÉÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¡¢²È·×¤Ï¼ã´³¤Ç¤â¤¦¤ë¤ª¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£