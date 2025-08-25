¡ÚGalaxy Z Flip7¡Û2½µ´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ì¥Ó¥åー¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥³¥â¥é¥Ü¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ø¡ÚGalaxy Z Flip7¡Û2½µ´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ì¥Ó¥åー¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢È¯¸À¼Ô¤Î¥É¥Ã¥¯¤ó¤È¥â¥³¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎºÇ¿·ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy Z Flip7¡×¤ò2½µ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¥ì¥Ó¥åー¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡¢¥É¥Ã¥¯¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡¢8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û ¥®¥ã¥é¥¯¥·ーZ¥Õ¥ê¥Ã¥×7¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯¸ì¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·µ¡¼ï¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Flip7¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢½Å¤µ¤âÌó190g¤Ç³ä¤È·Ú¤á¡×¡¢¡Ö¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÇö¤È¤Ê¤ëÇö¤µ6.5mm¡×¤È¼Â»ÈÍÑ´¶¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢ー¥Þー¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ìー¥à¤ä¥Ò¥ó¥¸Éô¤ÎÂÑµ×À¤âÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊÒ¼ê¤Ç³«¤±¤ë¤Î¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¡¢¼ê¤¬³ê¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥±ー¥¹¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¡×¤ÈÍøÊØÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤â±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë³«¤±¤Å¤é¤¤¡×¤Èµ¨ÀáÍ×°ø¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢Æü¾ïÍøÍÑ»þ¤Î¼åÅÀ¤âÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Flip7¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Ðー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤³èÍÑ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ðー²èÌÌ¤Ï¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤â¼«Í³¤ËÇÛÃÖ²ÄÇ½¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤ÞÅ·µ¤Í½Êó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¡¢YouTube»ëÄ°¡¢¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¤â¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡×¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¸¥§¥ß¥ËAIµ¡Ç½¤â¼Â±é¤·¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÉþÁª¤Ó¤òAI¤ËÊ¹¤¯¤Î¤âÄ¶ÊØÍø¡×¤È¿Ê²½¤·¤¿¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
ÀÇ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅëºÜ¥Á¥Ã¥×¤ÏExynos 2500¡¢Snapdragon 8 EliteÅëºÜµ¡¼ï¤è¤êÀÇ½¤ÏÍî¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ï130ËüÁ°¸å¡×¤È¡ÈÂ¾µ¡¼ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂÅ¶¨ÅÀ¡É¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÆ°²è¤äSNSÍøÍÑ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤·¡×¡ÖÂçÍÆÎÌ¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ï²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¡×¤È¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥«¥á¥éµ¡Ç½¤â¡Ö5000Ëü²èÁÇ¹³Ñ¡¢1200Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¡Ü1000Ëü²èÁÇ¥¤¥ó¥«¥á¥é¡×¤Î¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢¡Ö¥ºー¥à¤â¥Ýー¥È¥ìー¥È¤âÁ¯ÌÀ¤Ç¡¢ºÇÂç10ÇÜ¤Î¥ºー¥à¤âSNSÅê¹Æ¤Ë¤Ï½½Ê¬¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ä90ÅÙ¤Ç¤Î°ÂÄê»£±Æ¤Ê¤É¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ï±¿Æ°²ñ¤Ë¤âºÇÅ¬¡×¤È¼ÂÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
2½µ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡×¤Ï¡ÖÂç²èÌÌ¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤AI³èÍÑ¡¦¥ºー¥à¤âËÉÙ¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡¦ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÅÅÃÓ»ý¤Á¡×¡£°ìÊý¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÈ¯Ç®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö³«ÊÄ»þ¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö´·¤ì¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°ÅÀ¤âÃúÇ«¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¥±ー¥¹¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤«¤â¡×¤È¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥É¥Ã¥¯¤ó¤È¥â¥³¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¦¹âÉ¾²Á¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥É¥³¥â¥é¥Ü¤Ç¤Îº£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Flip7¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢½Å¤µ¤âÌó190g¤Ç³ä¤È·Ú¤á¡×¡¢¡Ö¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÇö¤È¤Ê¤ëÇö¤µ6.5mm¡×¤È¼Â»ÈÍÑ´¶¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢ー¥Þー¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ìー¥à¤ä¥Ò¥ó¥¸Éô¤ÎÂÑµ×À¤âÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊÒ¼ê¤Ç³«¤±¤ë¤Î¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¡¢¼ê¤¬³ê¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥±ー¥¹¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¡×¤ÈÍøÊØÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤â±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë³«¤±¤Å¤é¤¤¡×¤Èµ¨ÀáÍ×°ø¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢Æü¾ïÍøÍÑ»þ¤Î¼åÅÀ¤âÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Flip7¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Ðー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤³èÍÑ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ðー²èÌÌ¤Ï¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤â¼«Í³¤ËÇÛÃÖ²ÄÇ½¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤ÞÅ·µ¤Í½Êó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¡¢YouTube»ëÄ°¡¢¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¤â¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡×¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¸¥§¥ß¥ËAIµ¡Ç½¤â¼Â±é¤·¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÉþÁª¤Ó¤òAI¤ËÊ¹¤¯¤Î¤âÄ¶ÊØÍø¡×¤È¿Ê²½¤·¤¿¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
ÀÇ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅëºÜ¥Á¥Ã¥×¤ÏExynos 2500¡¢Snapdragon 8 EliteÅëºÜµ¡¼ï¤è¤êÀÇ½¤ÏÍî¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ï130ËüÁ°¸å¡×¤È¡ÈÂ¾µ¡¼ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂÅ¶¨ÅÀ¡É¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÆ°²è¤äSNSÍøÍÑ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤·¡×¡ÖÂçÍÆÎÌ¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ï²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¡×¤È¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥«¥á¥éµ¡Ç½¤â¡Ö5000Ëü²èÁÇ¹³Ñ¡¢1200Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¡Ü1000Ëü²èÁÇ¥¤¥ó¥«¥á¥é¡×¤Î¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢¡Ö¥ºー¥à¤â¥Ýー¥È¥ìー¥È¤âÁ¯ÌÀ¤Ç¡¢ºÇÂç10ÇÜ¤Î¥ºー¥à¤âSNSÅê¹Æ¤Ë¤Ï½½Ê¬¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ä90ÅÙ¤Ç¤Î°ÂÄê»£±Æ¤Ê¤É¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ï±¿Æ°²ñ¤Ë¤âºÇÅ¬¡×¤È¼ÂÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
2½µ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡×¤Ï¡ÖÂç²èÌÌ¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤AI³èÍÑ¡¦¥ºー¥à¤âËÉÙ¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡¦ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÅÅÃÓ»ý¤Á¡×¡£°ìÊý¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÈ¯Ç®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö³«ÊÄ»þ¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö´·¤ì¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°ÅÀ¤âÃúÇ«¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¥±ー¥¹¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤«¤â¡×¤È¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥É¥Ã¥¯¤ó¤È¥â¥³¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¦¹âÉ¾²Á¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥É¥³¥â¥é¥Ü¤Ç¤Îº£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¥É¥³¥â¡Û2025Ç¯²Æ¥â¥Ç¥ë5µ¡¼ï¤Þ¤È¤á¡ª¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¦²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¤Ê¤É¥¶¥¯¤Ã¤È²òÀâ¡ª
¡ÚÂÐºöÉ¬¿Ü¡Û8～9·î¤Ë¥É¥³¥â¤Ç²þ°¤¹¤ë¤³¤È3Áª
¥É¥³¥â¥é¥Ü¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ö¶È³¦ºÇÂ¿¥µ¥Ýー¥È¡õºÇ¶¯¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥³¥â¸÷Î¢µ»¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥É¥³¥â¥é¥Ü¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥³¥â¸ø¼°¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª