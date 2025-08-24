バブリーキャラでおなじみの平野ノラさんは、元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんは、現在「人生の第7次片付け」中！ 前回行った服の整理に引き続き、今回はアクセサリーと向き合った方法やその結果についてレポートしてくれました。

今回は地味にたまりがちなアクセサリーを手放し！

「当たり前を見直してみる」を掲げながら、ノラは人生の第7次片付け大戦開始！

【写真】片付けた後のすっきりとしたドレッサー

日々の片付けとは違い、ものと自分の関係を徹底的に見直して、人生を変えるための片付け中です。

前回は洋服1着ずつ違和感としっかり向き合い、かつて一軍だった衣類26着を処分。今は4パターン位しか夏服がないのですが、十分でした！ 迷いがないってこんなに快適なのね〜。服を捨てたらスペースも時間も手に入ったのだ！

服に関してはあと少しだけ減らしたいのだけれど、「神の領域」に入ったので後回しにしてじっくりと時間をかけたいと思います。

続いては、「アクセサリー類」。服ほどではないですが、ロケでつくったり、いただいたりで地味に溜まりがち。最後に片付けたのはいつやら…。ドレッサーのアクセサリー置き場は既にパンパンでキャパオーバー！

ドレッサーはアクセサリーの「楽屋」

白状すると、使い終わったアクセサリーはちょっとだけドレッサーを開けてノールックで放り込んでいたのだ…。見たくない現実にフタをしてる状態で、探すのも時間がかかり探すのを諦めた事もニ度三度ある。この状態でキレイに整理整頓し並べても、ゆとりがないから即ぐちゃぐちゃ。

収納ケースを買うなんてもってのほか！ ものを絞り込むしか道はありませんね、はい！ 一点一点向き合います。

私を光り輝かせてくれるアクセサリーたち。人生が舞台だとしたならば、このドレッサーは言わばアクセサリーたちの楽屋！ 控室！ これはオーデションで選び抜かなくてはなりません。

かつては日々活躍した一軍や壊れ・汚れが目立つ古株まで「今」の自分で身につけたいか？ 共に舞台で輝きたいか？ で判断します。

もの軸の「使えるか使えないか」ではなく、主役はこの私ですからね！ 自分軸の「身につけたいかどうか」で考える。

生きていれば好きなもの、似合うものは変わる

さらに好きになったり、あんなにときめいていたのに今は飽きていたり、私よりあの子のほうが似合うなぁなんて感じたりして…。選び抜いた先に、今の自分との新たなものの関係が現れます。

服もアクセサリーも、手にした当時の好きなテンションを維持するのは難しいですよね、飽きのこないものなんてごくわずかです。生きていれば好きなものも、似合うものも変わる！ ならば「今」好きなものの気をまとって、鮮度の高いエネルギーをなるべく身につけたいですよね〜。

ドレッサー整理で「自分らしさ」を再確認

厳選して数を減らしたあとは、ドレッサーにバブ子（わが子）のサイズアウトした赤い服をカットし部分的に敷きました。空いたスペースに時計も収納し、取りやすく仕舞いやすく変身。

そして私が今回、全ての服とアクセサリーと向き合って片付けた先に見えたもの。「これからはシンプルな服に色んなタイプのアクセサリーを身につけ楽しみたい！」と言う思いでした。

アクセサリーを主役に服の柄を引き算してコーデを考えたい！ 片付けをとおして、新たな企みや自分らしさに出会えたのでした。