「ちょっとカメラ回していい？」海でナンパされた21歳女性が性被害に遭うまでの一部始終を告白
女性たちが告白する――。あれはひと夏の思い出か、それとも性被害か。“不同意性交”が焦点の時代、街の男たちは手口を進化させていた！取材班は海、プール、花火大会で悲痛な声を直撃取材！
◆ワクワクがハラハラに変わる瞬間
「沖に水上バイクを止められて、もう逃げられなくって」
太陽が照りつける神奈川県・逗子海岸のビーチで、明るく笑いながら話すのは、小麦色の肌がまぶしいアヤノさん（仮名・21歳）。
だが、取材班が「それは“同意”だったのですか？」と問うと、その表情は一気に曇った。
「あれは3週間前、友人と2人で海に遊びに行ったときのことです。私たちも“ちょっとした出会い”くらいはあるかもしれない、なんて冗談半分で話していたんです。そこに20代半ばくらいの男2人が近づいてきて、『水上バイクに乗らない？』と声をかけられました。筋肉質で見た目も悪くないし、しかも私は水上バイクが初めて。テンションが上がって『乗りたーい!!』と即答してしまいました」
男女ペアに分かれて、エンジン音を響かせながら湘南の海原を疾走。潮風と水しぶきを浴び、互いにスマホで写真を撮り合う――。まるで“海でSNS映えナンパ”の見本のような光景だった。
だが20分ほど楽しんだあと、男が艇を止めたのは、江の島からも葉山からも外れた沖合の、人影がまったくない一角だった。
◆「ちょっとカメラ回していい？」とスマホを端に設置され…
そこにはクーラーボックスが置かれ、冷えた缶チューハイが用意されていた。「ここ、知る人ぞ知る穴場スポット。滅多に人が来ないから最高だよ。人混みに疲れたでしょ」と、やけに準備のいい誘い文句。
アヤノさんは一瞬、胸騒ぎを覚えたものの、喉の渇きに負けて乾杯してしまったという。
「海を眺めながら一息ついたら、男が『俺、配信やってるんだ』と言い出して、『ちょっとカメラ回していい？』とスマホを端に設置したんです。慌てて顔を手で隠したら、身体をじわじわ寄せてきて、『いいよね？』の一言でキス。そのまま押し倒されました。カメラは途中で倒れたけど、音は残ってたかもしれない。今思えば、ちゃんと断ればよかった……」
加害者の特定はできず、不安だけが残った。アヤノさんは最後にこう付け加えた。
「今になって思うと、あれって仲間うちに“同意を取った証拠”として見せるための配信だったんじゃないかって。本当に悪質ですよね」
不同意性交等罪が’23年7月に施行され、「同意の有無」が新常識に。
さぞ、真夏の性被害報告は減っているかと思いきや、前述したケースのように「証拠を残せばいい」と手口を巧妙化させる輩が増えている。
◆チャット履歴で逃げ道を塞がれ、ホテルに
「あれも“ログ残し”だったのかな……」
そう打ち明けるのは、サングラス越しに涼しげな目元をのぞかせる、モデル風の細身美女・ユナさん（仮名・22歳）。大阪旅行中に出会った男のことだという。
「彼氏いない歴が1年を超えて、マッチングアプリを始めたんです。そこで出会った同い年のイケメンと、1週間前の深夜にセクシー寄りのチャットで盛り上がりました。ちょうど私が大阪旅行中に、彼が出張で来ていると知って、『会いません？』と誘ったら即OKでした」
しかし、待ち合わせ場所で再会したその男は、アプリ上での軽快なやり取りとは別人のごとく話がつまらない。
完全に気持ちが冷め、予約していた宿に帰ろうとすると、男が「このまま帰るの？」と引き留め、スマホ画面を突きつけてきた。そこにはチャット履歴――。「いじめてほしい」という一文が。
「『こう言ってたよね？』と強気に迫ってきて……。もう面倒だったから、ラブホテルに行くことにしました」
◆密室でできる抵抗は少ない
ところがホテルに入ると、男はさらに要求を重ねた。
「服を脱いだあたりで『撮っていい？』とスマホで動画を撮り出したんです。抵抗しましたが、目隠しを条件にしぶしぶ従いました。『会話も全部残したい』『感じてる顔が可愛いね』とか、ベッドの上では謎に饒舌で……」
行為が終わると、ユナさんは即座に男をブロックし、マッチングアプリの運営にも違反報告を送った。
「他の女性にこんな思いはしてほしくないし、本当はやりたくなかった。旅の恥は掻き捨てって言うけど、恥もほどほどにしないとね。今思えば、あの人もチャット履歴や動画を“同意の証拠”にするつもりだったんじゃないかな。ほんと、卑怯ですよ」
ログさえ残せば、と高を括る卑劣漢はいまだに多い――。
取材・文／週刊SPA!編集部
