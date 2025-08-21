¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×Âè17ÏÃ2¤¬¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡¡KADOKAWA¤Ï8·î21Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×Âè17ÏÃ2¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿²øºî¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Û¥éー¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè17ÏÃ2¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Íー¥à¡Ö´ØÀ¾·³Áâ¡×¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬ÇÑÔÒ¤òÃµº÷¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Èà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¤Ï9·î4Æü¹¹¿·Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¡¦¾®Âô¡£¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¼ºí©¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Î»¨»ïµ»ö¤«¤é¤Î°úÍÑ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¤«¤·¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Î½ñ¤¹þ¤ßーーÈà¤ÎÂ¼è¤ê¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¡¢Èà¤¬¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÊÌ¡¹¤Î²øÃÌ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ì¤é¤Ë¤Ï¤¢¤ë·Ò¤¬¤ê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸ý¥³¥ßÅª¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À²øºî¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Û¥éー¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯²½¡£