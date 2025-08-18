『ハイキュー!!』、シリーズ全話無料一挙放送 「ハイキュー!!の日」にテレビシリーズからOAD、OVAまで網羅
8月19日の「ハイキュー!!の日」を記念し、アニメ『ハイキュー!!』シリーズ全話がABEMAで無料一挙放送される。
【画像】「ハイキュー!!の日」記念で無料一挙放送される『ハイキュー!! 』シリーズ
本作は、シリーズ累計発行部数7000万部を突破した古舘春一氏による大人気漫画を原作としたアニメ作品。高校バレーボールを舞台に、主人公・日向翔陽と影山飛雄をはじめとする烏野高校排球部のメンバーが成長していく物語が描かれている。2014年に初めてテレビアニメ化されて以降、キャラクターたちの努力や葛藤をリアルに描いた熱い青春ストーリーや、臨場感たっぷりの試合シーン、豪華声優陣の熱演が話題となり、テレビアニメシリーズは第4期まで展開、劇場版総集編も製作。2024年2月には、全国大会での烏野高校と音駒高校の試合を描いた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破するメガヒットを記録した。
また、待望の続編となる烏野高校と鴎台高校の春高準々決勝が描かれる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』が制作決定。さらに、同じく春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校のスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作とテレビ放送も決定し、「ハイキュー!!」熱はさらに加速している。
8月19日の「ハイキュー!!の日」に合わせ実施が決定した、「ハイキュー!!」シリーズの全話無料一挙放送では、テレビアニメ第1期から第4期までの全85話（劇場版作品は含まない）に加え、OADやOVAシリーズ全話が、「ハイキュー!!の日」当日19日から23日までの5日間にわたり順次無料一挙放送される。なお放送後1週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
■「ハイキュー!!」シリーズ全話無料一挙放送 概要
▼『ハイキュー!! 』（第1期・全25話）＋OAD「リエーフ見参！」無料一挙放送
放送日時：2025年8月19日（火）午後9時〜翌午前9時
▼『ハイキュー!!セカンドシーズン』（第2期・全25話）＋OAD「VS"赤点"」無料一挙放送
放送日時：
2025年8月21日（木）午後9時〜翌午前9時
2025年8月22日（金）午前9時〜午後9時
▼『ハイキュー!! 烏野高校 ＶＳ 白鳥沢学園高校』（第3期・全10話）＋OAD「特集！春高バレーに懸けた青春」無料一挙放送
放送日時：
2025年8月22日（金）午後9時〜翌午前2時30分
2025年8月23日（土）午前2時30分〜午前8時
▼『ハイキュー!! TO THE TOP』（第4期・全25話）＋OVA「陸VS空」「ボールの"道"」無料一挙放送
放送日時：2025年8月23日（土）午前11時〜午後11時30分
【画像】「ハイキュー!!の日」記念で無料一挙放送される『ハイキュー!! 』シリーズ
本作は、シリーズ累計発行部数7000万部を突破した古舘春一氏による大人気漫画を原作としたアニメ作品。高校バレーボールを舞台に、主人公・日向翔陽と影山飛雄をはじめとする烏野高校排球部のメンバーが成長していく物語が描かれている。2014年に初めてテレビアニメ化されて以降、キャラクターたちの努力や葛藤をリアルに描いた熱い青春ストーリーや、臨場感たっぷりの試合シーン、豪華声優陣の熱演が話題となり、テレビアニメシリーズは第4期まで展開、劇場版総集編も製作。2024年2月には、全国大会での烏野高校と音駒高校の試合を描いた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破するメガヒットを記録した。
8月19日の「ハイキュー!!の日」に合わせ実施が決定した、「ハイキュー!!」シリーズの全話無料一挙放送では、テレビアニメ第1期から第4期までの全85話（劇場版作品は含まない）に加え、OADやOVAシリーズ全話が、「ハイキュー!!の日」当日19日から23日までの5日間にわたり順次無料一挙放送される。なお放送後1週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
■「ハイキュー!!」シリーズ全話無料一挙放送 概要
▼『ハイキュー!! 』（第1期・全25話）＋OAD「リエーフ見参！」無料一挙放送
放送日時：2025年8月19日（火）午後9時〜翌午前9時
▼『ハイキュー!!セカンドシーズン』（第2期・全25話）＋OAD「VS"赤点"」無料一挙放送
放送日時：
2025年8月21日（木）午後9時〜翌午前9時
2025年8月22日（金）午前9時〜午後9時
▼『ハイキュー!! 烏野高校 ＶＳ 白鳥沢学園高校』（第3期・全10話）＋OAD「特集！春高バレーに懸けた青春」無料一挙放送
放送日時：
2025年8月22日（金）午後9時〜翌午前2時30分
2025年8月23日（土）午前2時30分〜午前8時
▼『ハイキュー!! TO THE TOP』（第4期・全25話）＋OVA「陸VS空」「ボールの"道"」無料一挙放送
放送日時：2025年8月23日（土）午前11時〜午後11時30分