²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¤È¤Ò¤Æù¤Î¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¤ª¤«¤º¡×¥ì¥·¥Ô¡£È¾½ÏÍñ¤È¤«¤é¤ó¤Ç¥¦¥Þ¤¹¤®¤ë¡ª
¥È¥Þ¥È¤È¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤¿¡¢²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ä¤ß¤Ä¤¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó¡£È¾½ÏÍñ¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤é¤á¤ì¤Ð¡¢ÂçËþÂ¤Î°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤´ÈÓ¤â¤¹¤¹¤à¡ª¥È¥Þ¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥ì¥·¥Ô
¤Ò¤Æù¥½¡¼¥¹¤¬¥È¥Þ¥È¡¢È¾½ÏÍñ¤È¤«¤é¤ó¤À¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈÉ¬»ê¤Î1ÉÊ¡ª¡¡¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¥È¥Þ¥È¤È¤Ò¤Æù¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×ÍñßÖ¤á
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥È¥Þ¥È¡¡1ÂÞ¡ÊÃæ3¸Ä¡Ë
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡¡300g
Íñ¡¡4¸Ä
A¡Î±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡¡¥³¥·¥ç¥¦¾¯¤·¡Ï
B¡Î¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Âç¤µ¤¸6¡¡ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ò¡ËÂç¤µ¤¸3¡¡ÃæÇ»¥½¡¼¥¹Âç¤µ¤¸2¡¡±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡Ï
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡1¤«¤±
¾®ÇþÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Ñ¥»¥ê¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò½ü¤¡¢6ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ë¡£Íñ¤Ï³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£B¤Ïº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÍñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£Âç¤¤¯º®¤¼¤ÆÈ¾½Ï¾õ¤Ë²Ð¤ò¤È¤ª¤·¡¢°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¡¿2¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨¤ÆÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤ÎB¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê2¡Ë¤ÎÍñ¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬374kcal¡Ï
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×=200mL¡¢Âç¤µ¤¸1=15mL¡¢¾®¤µ¤¸1=5mL¤Ç¤¹