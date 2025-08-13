µð¿Í¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤¬°Á÷µå¤·¤¿ÌçÏÆÀ¿¤Ë¤«¤±¤¿°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¡¸Þ²ó½ªÎ»»þ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç
¡¡¡Öµð¿Í£³¡Ý£´ÃæÆü¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤Ø¸þ¤±¤Æ²÷Ä´¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤ë¸Þ²ó¤ËÌ£Êý¤Î¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¡¢ÃæÆü¡¦»³ËÜ¤òÊ»»¦¥³¡¼¥¹¤ÎÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆóÎÝ¡¦ÌçÏÆ¤ÎÍ··â¡¦Àô¸ý¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬º¸ÍãÊý¸þ¤Ë¤½¤ì¤ë´Ö¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£Â³¤¯¾åÎÓ¤Ë¤Ï±¦±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë£²»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¼é¤ê¤ËËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÂ³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¤é¤òÀÕ¤á¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë£µ²ó£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£°¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Þ²ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤ÇÌçÏÆ¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¹¥¼éÈ÷¤ÇÅê¤²¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ìî¼ê¤¬¥ß¥¹¤·¤¿»þ¤Ë¤¤¤«¤ËÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¤¬Åê¼ê¤ÎÌòÌÜ¡£¤½¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ë¤Ï¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¤ÎÍðÄ´¤ÇÇòÀ±¤¬¾Ã¤¨¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Þ¤¿¤âÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¸å¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«¤é¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤¿¡£