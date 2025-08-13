オフィシャルアンバサダー、ラストブルーのライブも！日本明星花露水『明星花露水DAY』

日本明星花露水は、2025年8月16日に行う、オフィシャルスポンサーを務めている台湾野球チーム「台鋼ホークス」VS「統一ライオンズ」戦において『明星花露水DAY』を開催。

日本明星花露水は、2025年8月16日に行う、オフィシャルスポンサーを務めている台湾野球チーム「台鋼ホークス」VS「統一ライオンズ」戦において『明星花露水DAY』を開催します。

さらに、明星花露水のオフィシャルアンバサダーを務めるアイドルグループ「ラストブルー」が、同日の「台鋼ホークス」VS「統一ライオンズ」戦の5回裏でライブを開催。

会場では明星花露水とその他スポンサーのゲームブースが多数出展するほか、14:25からはチアリーダーとラストブルーの合同ファンミーティングが行われます。

また、球団チアリーディングのファンクラブに入会し、2,000元以上購入の方を対象に先着50組限定で、チアリーダーとの記念撮影に参加することができます。

前日の2025年8月15日には、ハンズLALAPORT南港店にてラストブルーの1日店長やパフォーマンスライブなども予定されています。

■About 明星花露水／ミンシン・ファールースェ

1907年、『中華薬典』を参考にし、ローズやジャスミンなど多くのフローラルオイルと食品用アルコールを配合した皮膚薬として、当時の上海「中西薬局」会長の周 邦 俊(チョウ・バンチュイン)医師により開発されたのが始まりです。

その後、上海のクラシックな濃い緑色のガラス瓶、西洋化されたピンクのバレエ衣装を纏った少女をイメージキャラクターに据えた明星花露水は、モダンファッションの象徴となりました。

1945年より製造工場が台湾に移った現在も、何世代にもわたり深く愛され続けているのが明星花露水なのです。

