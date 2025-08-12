Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡Ž¢ÄÆÍî¤Þ¤Ç¤Î44Ê¬´ÖŽ£¤ÏÆæ¤À¤é¤±¡Ä¶ËÈë¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼Ê¬ÀÏ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿"»ö¸Î¸¶°ø"¤Ø¤Îµ¿Ç°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÊÆÅÄ·û»Ê¡ØÆü¹Ò123ÊØ»ö¸Î 40Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â ¸æÁãÂë¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁà½Ä¤Ç¤¤º¡¢·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ëµ¡ÂÎ
123ÊØ¤ÏÁêÌÏÏÑ¾å¶õ¤Ç¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤¤¡¢Ìý°µ·ÏÅý¤ÎÇÛ´É¤¬ºÛÃÇ¤µ¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤ËÁà½Ä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾è°÷¤Ï¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢²»À¼µÏ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾ÆÄÅ»Ô¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¼¡Âè¤Ë¥À¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¡Êº¸±¦¤ÎÍÉ¤ì¡Ë¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢±¦¤Ë60ÅÙ¡¢¤Ä¤¤¤Çº¸¤Ë50ÅÙ¤â·¹¤¤¤¿¡£µ¡Ä¹¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¯¡Ê·¹¤¡Ë¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¤È¤ë¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁà½Ä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£¥À¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë²£ÍÉ¤ì¤Ç¡¢É÷¤¤ê²»¤¬Å«¤Î¤è¤¦¤ËÉÔµ¤Ì£¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Õ¥´¥¤¥É¡Êµ¡¼ó¤Î¾å²¼±¿Æ°¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢15ÅÙ¤«¤é20ÅÙ¤âµ¡¼ó¤¬¾å¸þ¤¡¢º£ÅÙ¤Ï10ÅÙ¤«¤é15ÅÙ¤âµ¡¼ó²¼¤²¤Î¾õÂÖ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¾å¾º¡¢¹ß²¼¡¢Àû²ó¤â¤Ç¤¤º¡¢Åìµþ¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÀ©Éô¡Êºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¡Ë¤ËÍ×µá¤·¤¿ÂçÅç·ÐÍ³¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Îµ¢´Ô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£123ÊØ¤Ï±¦¤ËÂç¤¤¯Àû²ó¤·¡¢ËÌ¤ÎÉÙ»Î»³¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¾èµÒ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¤È½ñ¤»Ä¤¹
Áà½Ä¼¼²»À¼µÏ¿¤Ë¤ÏÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Î18»þ30Ê¬º¢¤ËµÒ¼¼¤Ç¤ÏÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»Ô¤ÎÃ«¸ýÀµ¾¡¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤Á»Ò¡¢»Ò¶¡¤è¤í¤·¤¯¡×¤Èµ¡Æâ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¢¤ë»æÂÞ¤Ë°ä½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÉÍ»Ô¤ÎµÈÂ¼°ìÃË¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤Î½ñÎà¤Ë¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤è¤í¤·¤¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô¤Î²Ï¸ýÇî¼¡¤µ¤ó¤â¡Ö¥Þ¥ê¥³¡¢ÄÅ·Ä¡¢ÃÎÂå»Ò¡¢¤É¤¦¤«ÃçÎÉ¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤ò¤¿¤¹¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¤¤Ã¤È½õ¤«¤ë¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¥Þ¥Þ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¼êÄ¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Áà½Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢µ¡ÂÎº¸±¦¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿äÎÏÄ´À°¤ÎÁàºî¤Ë¤â¼¡Âè¤Ë´·¤ì¡¢µ¡ÂÎ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Îº¢¡¢¾è°÷¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤ÇÁà½Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾è°÷¤ÎÀ¼¤¬¤¯¤°¤â¤Ã¤¿À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¢£µ¡Ä¹¡Ö»³¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¾¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥¿¡¼¥ó¡×
µ¡ÂÎ¤Î¥À¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¡¢¥Õ¥´¥¤¥É±¿Æ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ÖÎØ¡Ê¥®¥¢¡Ë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤µ¤»¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤¬¡¢Ìý°µ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²¼¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ú¤¾å¤²¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¼¤í¤¹¤È¶õµ¤Äñ¹³¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Â®ÅÙ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¼ºÂ®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¿äÎÏ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¿äÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»³Íü¡¦Âç·îÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÀû²ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´Ý¤¤Àû²ó¤È¤¤¤¦¤è¤êÊø¤ì¤¿»°³Ñ·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÀû²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÁà½Ä¼¼¤Î²ñÏÃ¤ÏÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Í¾¤ê¤Ê¤¯¡¢¸å¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤È¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤È¤Î°ìÃ×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
7000¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó2100m¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¹ß²¼¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼þÊÕ¤Î»³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï±À¼è»³¡Ê2017m¡Ë¡¢¹ÃÉð¿®¥±³Ù¡Ê2475m¡Ë¤¬æà(¤½¤Ó)¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡Ä¹¤Ï¡Ö»³¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¾¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥¿¡¼¥ó¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÇÉûÁà½Ä»Î¤ÏºÇÂç¸Â¤Î¿äÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±»þ¤ËÁà½Ä¼¼¤«¤éÅìµþ¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÀ©Éô¤Ë²¿ÅÙ¤â¡ÖÁà½ÄÉÔÇ½¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î´ÉÀ©¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ123ÊØ¤Ë¼þÇÈ¿ô¤ÎÊÑ¹¹¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤¬¡¢Áà½Ä¼¼¤ÏÁà½ÄÁàºî¤ËÄÉ¤¤¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ¡¢¼«¿È¤Î°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±©ÅÄ¶õ¹Á´ÉÀ©Éô¤Ï¡Ö·§Ã«¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡ÊÀ¾¡Ë¡¢25¥Þ¥¤¥ë¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£ÃáÉã»³·Ï¤Îºë¶Ì¸©ÂçÂìÂ¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£·Ù¹ð²»¤¬Î®¤ì¡¢¾×·â²»¤ÇÏ¿²»¤Ï½ªÎ»
123ÊØ¤ÎºÇ´ü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢ºë¶Ì¡¢·²ÇÏ¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¶¤Ë¤¢¤ë»°¹ñ»³¤ÎÆîÂ¦¤òÄÌ²á¤·¤ÆÄ¹Ìî¸©¡¦Àî¾åÂ¼¤Î¸ÞÏº»³¤«¤éÆîÁêÌÚÂ¼¤òÄã¶õ¤ÇÈô¹Ô¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¾åÌîÂ¼¡¦Æê¸¶¤Î¾å¶õ¤òÈ¾±ß¤òÉÁ¤¤¤ÆÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Àî¾åÂ¼¤Î°´»³ÃÏ¶è¤ä¾åÌîÂ¼¤ÎÆê¸¶ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤¬¡ÖÈô¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤À¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÀû²ó¤·¤Æ¤¤¤¯µ¡ÂÎ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
123ÊØ¤ÏÈô¹ÔÂ®ÅÙ265¥Î¥Ã¥È¡Ê»þÂ®460km¡Ë¤Ç¡¢¸å¤Ë¡ÖU»ú¹Â¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èøº¬¤Î¼ùÌÚ¤ËÍãÃ¼¤ä¿åÊ¿ÈøÍã¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢¿åÊ¿ÈøÍã¤òÃ¦Íî¤µ¤»¡¢¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÌµÌ¾¤ÎÈøº¬¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤êÂ³¤¡¢µ¡¼ó¤ò¾å¤²¤ëÁà½Ä¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡ÖPULL UP¡×¡ÖPULL UP¡×¤È·Ù¹ð²»¤¬Î®¤ì¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¾×·â²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£123ÊØ¤Ë¤Ï32Ê¬16ÉÃ´Ö¤ÎÏ¿²»»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢31Ê¬53ÉÃ´Ö¤ÎÏ¿²»¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿É¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¡¢µ¡Ä¹¡Ö¤Ê¤ó¤«ÇúÈ¯¤·¤¿¤¾¡×
¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÏÁ°Ãø¡Ø¸æÁãÂë¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ËDVD¤ÇÅºÉÕ¤·¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¹Ò¶õÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¡£²»À¼µÏ¿¤Î°ìÍ÷É½¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤È¡¢¸øÉ½µÏ¿¤È¼ÂºÝ¤Î²»À¼¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤â3²ó½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÌÜ¡Ê¡¡Ë¤ÏÃæ´ÖÊó¹ð¤È¤·¤Æ»ö¸Î¤«¤é15Æü¤¿¤Ã¤¿8·î27Æü¤Ë¡¢2²óÌÜ¡Ê¢¡Ë¤Ï»ö¸Î¤«¤é7¥«·î¸å¤Î1986Ç¯3·î28Æü¡¢3²óÌÜ¡Ê£¡Ë¤Ï87Ç¯6·î19Æü¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î´¬Ëö¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¢¤ë3²óÌÜ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊËÜ½ñ3¾ÏËö¤Ë¡¢»ö¸ÎÄ´3²óÌÜ¤Î²»À¼µÏ¿É½Á´Ê¸¤È¡¢»ä¤ä±¿¹Ò¾è°÷¤¿¤Á¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Î·ë²Ì¤òÂÐÈæ¤·¤¿É½¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ö¸ÎÄ´Ê¬ÀÏ¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸Åö»þ¤Î²»À¼¤Ï¡¢
18»þ24Ê¬39ÉÃ
¡¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¡×
¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¡×
£¡Ö¤Ê¤ó¤«ÇúÈ¯¤·¤¿¤¾¡×
¤È¤Ê¤ë¡£
26Ê¬41ÉÃ
¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤³¤ì¡×
¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×
£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¡Ä¡Ä¡×
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹Ò¶õÀìÌç²È¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤È°ìÃ×¤»¤º
¤·¤«¤·¡¢¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢
24Ê¬39ÉÃ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤«ÇúÈ¯¤·¤¿¤¾¡×¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤Ê¤ê¡¢26Ê¬41ÉÃ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¡Ä¡Ä¡×¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¾è¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙ¤Î¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¡ÂÎ¤Î³ÑÅÙ¤Î¤³¤È¡£
¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î½ÅÍ×¤Ê²Õ½ê¤Ï»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é¤Î30ÉÃ´Ö¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
²»À¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç°ìÈÖÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ï¡¢24Ê¬48ÉÃ¤È55ÉÃ¤Î¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¡ÊF¡¿E¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥®¥¢¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë²Õ½ê¤Ç¡¢»ö¸ÎÄ´¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥®¥¢¡×or¡Ö¥ª¡¼¥ë¥®¥¢¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥¯¥ê¥¢¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Ò¶õÀìÌç²È¤Î²»À¼¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤È»ö¸ÎÄ´¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£»ö¸ÎÄ´¤Ë¤ÏÁà½Ä¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ¾è°÷·Ð¸³¼Ô¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÎNTSB¡ÊÊÆ¹ñ²È±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈOB¤¬°Ñ°÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤È¤Ï¸åÉô°µÎÏ³ÖÊÉÇË²õ¤ËÈ¼¤¦»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯ÉôÊ¬¡¢Åö½é¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤¿¸åÉô±¦Â¦¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊR5¡Ë¥É¥¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²»À¼µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸¾Ïµ½Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼Áà½ÄÉÔÇ½¤Î¸¶°ø¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
»ö¸ÎÄ´¤Ï123ÊØ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î²»À¼Ê¬ÀÏ¤ò¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¹Ò¶õ°å³Ø¼Â¸³ÂâÂè°ìÉô»ë³ÐÄ°³Ð¸¦µæ¼¼Ä¹¤ÎÆ£¸¶¼£»á¤ÈÆ±¸¦µæ¼¼¤Î±§ÄÅÌÚÀ®²ð»á¤Ë¡¢²»¶ÁÊ¬ÀÏ¤òÁá°ðÅÄÂç³Ø¹©³Ø¸¦µæ½ê²»¶Á¹©³Ø¸¦µæ¼¼¤Î»³ºêË§ÃË»á¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µ¡Ä¹¤äÉûÁà½Ä»Î¡¢¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤Î²ñÏÃ¤«¤é¾è°÷¤ÎÁà½ÄÂÐ±þ¤Ç²¿¤¬¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥É¥©¡¼¥ó¡×¤Î¤¢¤È¤ËÉûÁà½Ä»Î¤¬·×´ïÈ×¤Î·ÙÊó¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤Ç¡Ö¥®¥¢¥É¥¢¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤Ä¤¤¤Çµ¡Ä¹¤¬¡Ö¥®¥¢¤ß¤Æ¥®¥¢¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢µ¡Ä¹¤¬¥®¥¢¡Ê¼ÖÎØ¡Ë¤Þ¤ï¤ê¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¥®¥¢¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¶ÛµÞÄÌ¿®¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥³¡¼¥¯77¡×¤ò¡¢»öÂÖ¤ÎÇÄ°®¤â½½Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Ê¤¼µÞ¤¤¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤«¤ÎÊ¬ÀÏ¤â¤Ê¤¤¡£²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç»ö¸ÎµæÌÀ¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¶ÛµÞÄÌ¿®¤ò¹Ô¤Ê¤¦Á°¤Ë°Û¾ï»öÂÖ¤é¤·¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¾×·â²»¤ä¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÁà½ÄÉÔÇ½¤ÎÄ¾ÀÜÅª¸¶°ø¤äÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¾è°÷¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ø¤Îµ¿Ìä
¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤ÏµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ó¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÂ»½ý²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Çµ¡ÂÎ¸åÉô¤Î²ÙÊª¤Î¼ýÇ¼ÉôÊ¬¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬剝(¤Ï)¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢µ¡Ä¹¤ÈÉûÁà½Ä»Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
35Ê¬34ÉÃ¤«¤é47ÉÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¤Î²ñ¼ÒÌµÀþ¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Çµ¡ÂÎ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊR5¡Ë¤Î¥É¥¢¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤«¤éÆÀ¤¿¤Î¤«¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î²ñÏÃ¤Ç¤ÏÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤ÎÁ°¤Î·×´ïÈ×¤ÇR5¤Î¥É¥¢¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥É¥¢¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¶ÛµÞ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·µ¡Ä¹¤äÉûÁà½Ä»Î¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµ¿Ìä¤Ï»Ä¤ë¡£Â¿¤¯¤Î±¿¹Ò¾è°÷¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¥É¥¢¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¤È¾ÊÎ¬¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊR5¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¥É¥¢¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷ÀÊ¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¢¤ëµÒ¼¼¾èÌ³°÷ÍÑ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡£µÒ¼¼¤ÏABCDE¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤´¤È¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡ÖE¥³¥ó±¦Â¦¤Î»ÀÁÇ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£»ö¸ÎÄ´¤Î²»À¼µÏ¿¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊ¬ÀÏÉÔÂ
33Ê¬23ÉÃ¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊF¡¿E¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ö¸ÎÄ´¤ÎºÇ½é¤ÎÈ½ÆÉ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ÎÁë¤Ç¤¹¤«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¥É¥¢¤âÁë¤âÄÆÍî¸½¾ì¤ÎÈøº¬¤Ç°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁ°¡×¤«¡Ö¿¿¾å(¤Þ¤¦¤¨)¡×¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¡Ö¿¿¾å¡×¤Ï¤Ä¤Þ¤êÅ·°æÉôÊ¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Â¸¼Ô¤Î¡ÖÅ·°æÉôÊ¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¹Ò¶õ¾è°÷¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ë5ÉÕ¶á¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬µÒÀÊ¤Î»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤òÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¸Â¸¼Ô¤ÎÍî¹çÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ë5¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ÎµÛÆþ¶ñ¹ç¤¬¤Þ¤À¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¥¢¡¼¥ë5ÉÕ¶á¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¹Ò¶õµ¡´Ø»Î¤¬¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¥Þ¥¹¥¯¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ç¥£¥»¥ó¥È¡Ê¶ÛµÞ¹ß²¼¡Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¥Þ¥¹¥¯¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Ï¡¢²ñÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È½ÆÉ¤¬ÊÒÊý¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÐÊý¤È¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯°ì¤Ä¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶ÛµÞ¹ß²¼¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ë¡£ËÜÍè¡¢»ö¸ÎÄ´¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÁÛÄê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤éÊ¹¤¤È¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ö¸ÎÄ´ºº¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£»ö¸Î¸¶°ø¡áµÞ¸º°µÀâ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥º¥ì
Áà½Ä¼¼²»À¼µÏ¿¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤È´¬Ëö¤ÎÁà½Ä¼¼²»À¼µÏ¿¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²¿²ó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤ÎÀµ³Î¤ÊÈ½ÆÉ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¢¤ë²Õ½ê¤ÎÉôÊ¬¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤ÎËÜÊ¸¡Ê115¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö18»þ26Ê¬30ÉÃ°Ê¹ß¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´¬Ëö¤ÎÁà½Ä¼¼²»À¼µÏ¿¤Ç¤Ï»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯ÉôÊ¬¤Ï18»þ33Ê¬35ÉÃ¤Ë¤¢¤ë¡£
µÞ¸º°µÈ¯À¸¤È¤Î¡ÖÀ°¹çÀ¡×¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÊ¸¤ò7Ê¬05ÉÃ·«¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£ËÜÊ¸¤È´¬Ëö¤ÎµÏ¿¼Ô¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ°¹çÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÌ¤é¤º¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯ÉôÊ¬¤òµÞ¸º°µÀâ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÙÔÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£»ö¸ÎÄ´ºº¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à
»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ö¸ÎÄ´¤Ï¶ËÈë¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¾Íè¡¢³°Éô¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÎÉ¿´Åª¤Ê»ö¸ÎÄ´ºº´Ø·¸¼Ô¤ä±¿Í¢¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÌò¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì·½â¤ÈÌäÂêÅÀ¤¬Â¿¤¤123ÊØ»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñÌ±¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼Î®½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶ËÈë¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎÆþ¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Áà½Ä¼¼¤ÎÁà½Ä¾õ¶·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áà½Ä¼¼²»À¼µÏ¿¤â´Þ¤á¤Æ»ö¸ÎÄ´ºº¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Þ¤Ç¤Õ¤¯¤é¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎµÏ¿¤Ï3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·Ê¹Åù¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö¸ÎÄ´¤Î»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ëµÏ¿Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢Áà½Ä¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸(¤Ê¤Þ)¤Î²»À¼¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¡¢µÏ¿Ê¸½ñ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾è°÷¤¿¤Á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬»¿¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
»ö¸Î¸¶°ø¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÆþ¼ê¤·¤¿³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢¾è°÷¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ÆùÀ¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áà½Ä»Î¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÈþÃÌ¡×¤È¤·¤ÆÊü±Ç¤·¡¢¤³¤³¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤äÌ·½âÅÀ¤Þ¤Ç¤ÏÊó¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÆùÀ¼¤ÎÊüÁ÷¤ÏÊ¸½ñµÏ¿¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£°ì¼þ´÷¤ÎÄÉÅé¼°¤Ç¡¢°äÂ²´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô¤«¤é¤Î¡¢±¿¹Ò¾è°÷¤Î°äÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¿Í»¦¤·¡×¡Ö¤ª¤á¤ª¤á¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤ÎÈãÈ½¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÁà½Ä¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î»¿¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¤Áê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë³°¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾è°÷¤Î°äÂ²¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ëÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾è°÷¤Î°äÂ²¤¬¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÊÆÅÄ ·û»Ê¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1944Ç¯¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Ò¶õ¡¢·³»ö¡¢»ÊË¡¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£ËÜ½ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ø¸æÁãÂë¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦ Æü¹Ò123ÊØ»ö¸Î20Ç¯¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬°ÂÁ´¤À¡ª¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ» ÀÐÇÅ¿Í¸¢²óÉüÆ®Áè¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÅ·¿¦¤ò´Ó¤¤¤Æ ¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËËÜ¤ÎÀô¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÊÆÅÄ ·û»Ê¡Ë