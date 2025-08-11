猛暑時に電動バスの逆放電による電力確保―中国

最近、中国の各地では猛暑の日が続いています。高温に伴い電力使用の負荷が上昇しているのに対応して、一部の地方では「逆放電」という新しい革新的な取り組みが行われています。

電力需要の負担を軽減するため、中国南西部の四川省成都市にある嬌子公共バス駐車・整備基地では、電動バスが「モバイルバッテリー」に変身しています。成都バス東星公司103チームの運転手・陳躍さんは、「バスをおよそ12分放電させると、放電出力は115キロワットで、収益は20元ほど（約400円）になる。携帯電話でQRコードをスキャンすればすぐ確認できる」と語りました。今年、国家発展改革委員会など4部門は共同で通知を発表し、車両と電力網の大規模な連携を支援し、日常の運行を優先することを前提に、電動バスが余剰電力を逆に電力網に放電することを奨励するとしています。1日の営業を終えた電動バスは通常100キロワット時程度の余剰電力を残しており、これは約10世帯が猛暑時に1日に使用する電気量に相当します。

成都の電動バスは、巨大都市の動く「モバイルバッテリー」のようなもので、重要なスポーツ競技や大事件、重要イベントはもとより、深刻な自然災害などの際に局所的な緊急電力供給の役割を果たすことができます。

現在、成都バスは既に嬌子公共バス駐車・整備基地、金沙ターミナルの2カ所に車両と電力網が連携する実証ステーションを設けており、計52台の双方向インテリジェント充放電端末を配備しています。（提供/CRI）