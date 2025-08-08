ニトリ・カインズ・DCMの、夏の光熱費を抑える節約グッズを紹介します。節約アドバイザーの和田由貴さんによると、電気代に影響するのは「冷房の風量ではなく設定温度」とのこと。そこで、効率よく体感温度を下げる「ガチ節約グッズ」と「ゆる節約グッズ」を紹介します。自分の暮らしに合った方法で効率よく体感温度を下げましょう。

高い効果を期待できる「ガチ節約グッズ」4つ

ややお値段がはり、使うときにひと手間かかっても、節約を重視したい方におすすめなのが「ガチ節約」。ダイレクトに水道・電気・ガスの使用量を減らせて、高い効果を期待できるグッズを活用した節約法です。

【写真】ひんやり可愛い「ゆる節約グッズ」

ここでは、ガチ節約におすすめのグッズを4つ紹介。節約度、使いやすさ、そして見た目の3つの観点でジャッジしました！

●サーキュレーター：冷房効率がグンと上がる節電のマストアイテム！

節約度：★★★

手軽さ：★★★

見た目：★★☆

気持ちのいい風で冷気を循環させて冷房効率をアップ！（画像1枚目）

「冷房の設定温度を1℃上げると電気代が10％も節約に。これは必需品です」（和田さん、以下同）

DCモーターなので電気代もおトク。

●タープ：部屋の防暑対策は窓の外からが効果バツグン！

節約度：★★★

手軽さ：★☆☆

見た目：★★☆

遮光率99.94％、遮熱69.5％の生地で日差しから防御。

「室内の熱の70％は窓や窓枠から伝わってきたものなので、外からの対策はもっとも重要。窓全体をおおえるものがベストです」

●レースカーテン：部屋に光を入れながら、外からの熱とUVをカット！

節約度：★★☆

手軽さ：★★☆

見た目：★★☆

見た目は普通のレースカーテンながら断熱効果率29.1％。

「室内に入る熱気を減らせるので、外にタープをはれない部屋にはぜひ」

●カーテンライナー：カーテンと窓の間に取りつけて部屋を涼しくキープ

節約度：★★☆

手軽さ：★★☆

見た目：★☆☆

レールに取りつけ窓側に垂らし、窓からの熱をカット。

「効果は遮熱カーテンと同等。元のカーテンを変えたくない人におすすめ」

取りつけもカンタン！ カーテンと窓の間に取りつけて部屋を涼しくキープ。

簡単で取り入れやすい「ゆる節約グッズ」2つ

“塵（ちり）も積もれば山となる”でもいいから、少しでも節約したいという人にぴったりなのが「ゆる節約」。コスパもよく、使い方も簡単で取り入れやすいグッズを活用した節約法です。

ここでは、ゆる節約におすすめのひんやりグッズを2つご紹介します。

●ぬいぐるみ：触ると冷たい！暑いときに抱き締めて

節約度：★☆☆

手軽さ：★★☆

見た目：★★★

触るとひんやりするNクール生地のぬいぐるみ。

「かわいさに癒やされながら清涼感を得られます」。種類豊富で大きな抱き枕サイズも。

●寝具：冷感効果のある寝具は寝苦しい夜の救世主

節約度：★★☆

手軽さ：★★☆

見た目：★☆☆

人気の接触冷感商品は敷パッドとブランケットのダブル使いでひんやり感が倍増！

「熱がこもりにくく、冷房頼みになる夜が減りそうです」

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2025年5月26日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにおことわりのない場合は、縦×横×高さの順に表記しています。ニトリの商品は、一部離島では別途手数料がかかります。

※ 熱中症対策のためにも、室内は28℃以下に保つよう、エアコンや扇風機を利用して適切な室温管理を心がけましょう