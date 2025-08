フレンチシェフのワザが光る、グルメサンドとパンの店が移転オープン！（東京・池袋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、池袋に移転オープンしたパン屋さんです。フレンチをいただいているかのような個性あふれるパンが並びます。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Alsace Air(東京・池袋)

外観 出典:heartyheartyさん

2025年5月9日、池袋駅西口・南口から徒歩約2分のところに、グルメサンドとパンの店「Alsace Air(アルザスエール)」が、系列店のフレンチレストラン「Brasserie Laiton(ブラッスリー レトン)」隣に移転しました。お店の入り口には、季節ごとに彩りを楽しめる植物たちが出迎えてくれます。

陳列棚 出典:heartyheartyさん

木材とグレーを基調とした店内は、落ち着きとあたたかみのある空間。シェフによるドライフラワーのディスプレイも目をひきます。

ラゲージタグを模したショップカード 出典:池袋で働く一般人(とがったお店好き)さん

「Alsace Air」は架空の航空会社の名称とのこと。1960-70年代にフランス・アルザス地域からヨーロッパ主要都市へ運航していた航空会社をイメージしているそう。機内で提供していた極上のサンドイッチが忘れられず、運航が途絶えた今も懐かしむ声が多い--というストーリーをもとに、店舗企画や商品開発を行ったのだとか。

“伝説の機内食の再現”をテーマに、自家製パテやソーセージなどを使った惣菜パンやサンドイッチを提供していましたが、移転後は製パン機能も拡充でき、食パンやバゲット、リュスティックなどのハード系、バインミーなどさまざまなパンが勢揃いしています。

アルザスドッグ 出典:hurley’s gourmetさん

看板商品は「アルザスドッグ」(480円)。スパイス4種を配合した風味豊かな自家製ソーセージは、店内で腸詰めを行っていて隣接するレストランでも大好評の一品です。チーズやエスカルゴバターをのせた表面を香ばしく炙って仕上げたそう。

鹿のシチューのクロックムッシュ(480円) 写真:お店から

これらのパンをプロデュースするのは、ベーカリー出身のシェフではなく、フレンチやイタリアン出身のシェフ。他店と異なり、レストランの料理感覚で食べられるパンが並んでいます。

お店向かいのスペースでパンを食べることも可能 出典:くちるさん

店内にイートインスペースはありませんが、パンを購入してすぐ食べたい方は、お店の目の前にある「ホテルヒソカ池袋」のテラス席も利用できます。

以前の店舗より駅からのアクセスもよく、営業も8:00からとさらに使いやすく便利になった「Alsace Air」。パン好きなら訪れる価値のある新店です!

食べログレビュアーのコメント

食事系のパンが豊富 出典:きゃとやまさん

『久々ワクワクするパン屋さん見つけました笑

どれも美味しそうなこだわりありそうなパン

惣菜系が豊富なのかな…

トリュフ風味のクロックムッシュはホワイトソースたっぷりで鶏肉とチーズのソースがマッチしてとてつもなく美味しい笑笑

レモンのクリームパン、シェルクリームパン、特製あんぱんをいただきました、あんぱんはオレンジピールがマッチしてこちらも絶品

また行きます!』(素人でも美味しいとこ食べたい!さん)

アルザスドッグ断面 出典:ぱんな62900さん

『・アルザスドッグ 480円

ふんわり柔らかい生地にハーブの香りが強い肉々しい極太ソーセージ、マスタードの辛み、ザワークラウトは少しだけど酸味がアクセントになって美味しい。

価格は高めだけど、使っている具材が抜群に美味しく料理として楽しめるパンなのでコスパは良い』(ぱんな62900さん)

※価格は税込

<店舗情報>◆Alsace Air住所 : 東京都豊島区西池袋1-9-8TEL : 03-5904-9994

文:斎藤亜希

