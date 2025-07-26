琉球vs長野 スタメン発表
[7.26 J3第22節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
MF 7 茂木駿佑
MF 17 永長鷹虎
MF 28 津覇実樹
MF 55 幸喜祐心
FW 9 浅川隼人
FW 39 庵原篤人
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
監督
平川忠亮
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 25 田中康介
MF 47 加藤弘堅
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
MF 7 茂木駿佑
MF 17 永長鷹虎
MF 28 津覇実樹
MF 55 幸喜祐心
FW 39 庵原篤人
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
監督
平川忠亮
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 25 田中康介
MF 47 加藤弘堅
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税