[7.26 J3第22節](沖縄県陸)

※18:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 10 富所悠

MF 13 岩本翔

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 23 曽田一騎

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

DF 5 神谷凱士

MF 7 茂木駿佑

MF 17 永長鷹虎

MF 28 津覇実樹

MF 55 幸喜祐心

FW 9 浅川隼人

FW 39 庵原篤人

FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ

監督

平川忠亮

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

MF 77 ターレス

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

MF 9 藤森亮志

MF 10 山中麗央

MF 25 田中康介

MF 47 加藤弘堅

FW 18 浮田健誠

監督

藤本主税