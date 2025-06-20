»àË´Î¨¹â¤¤¡ÖÄ¾·â¡×¡ÖÂ¦·â¡×¤ËÊ£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤¹´í¸±À¤Î¤¢¤ë¡ÖÊ¬´ôÊüÅÅ¡×¡¡6·î¤«¤é9·î¤ËµÞÁý¤¹¤ëÍîÍë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Âçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤6·î¤«¤é9·î¤Ï¡¢¡ÖÍîÍë¡×¤Î´í¸±À¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ñÀ×Åª¤ËÌ¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°ì½Ö¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¡Ä¡×ÍîÍë¤«¤é¤Î´ñÀ×¤Î¡ÈÀ¸´Ô¡É¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤Î¾Ú¸À
¤³¤ì¤«¤éÍë±«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¨Àá¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
6·î¤«¤é9·î¤ËµÞÁý¡ÖÍîÍë¡×10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù1.8ÇÜ
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
6·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÁý¤¹¤ë¡ÖÍîÍë¡×¡£
Á´¹ñ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Î·îÊÌÊ¿¶Ñ¤ÎÍîÍë¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ê¢¨2015Ç¯¡Á2024Ç¯¤Î10Ç¯Ê¿¶Ñ ¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤ÏÌó25Ëü²ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢6·î¤Ë¤Ê¤ë¤È50Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢8·î¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢1¤«·î¤À¤±¤Ç100Ëü²ó¶á¤¯¤ÎÍîÍë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤·¤¿µ¤¾Ý²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿¹ÅÄÀµ¸÷¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤ÎÍë±«¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¤«¤éÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤í¤½¤íÆÍÁ³¤ÎÍë±«¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ø¤ÎÍë·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó »àË´Î¨¹â¤¤¡ÖÄ¾·â¡×¡ÖÂ¦·â¡×
¿ÍÂÎ¤Ø¤Î¡ÖÍë·â¡×¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÍÂÎ¤Ø¤ÎÍë·â ¼ç¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Û
¡ãÄ¾·â¡ä
¡¦¿ÍÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÍîÍë¤¹¤ë
¡¦»àË´Î¨¤ÏÌó70¡Á80%
¡¦Íë¤Ï¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤Á¤ä¤¹¤¤¡×À¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÈÇØ¤Î¹â¤¤¿Í¡É¤ËÍîÍë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¡ãÂ¦·â¡ä
¡¦ÌÚ¤Ê¤É¤ÎÍîÍë¤ò¼õ¤±¤¿ÊªÂÎ¤ä¿Í¤«¤é¡¢ÍîÍëÅÅÎ®¤¬ÊÌ¤ÎÊªÂÎ¡Ê¿Í¡Ë¤ËÈô¤Ó°Ü¤ë
¡¦»àË´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤
¡ãÊ¬´ôÊüÅÅ¡ä
¡¦ÍîÍë¤ÎÅÅÎ®¤¬Âçµ¤Ãæ¤ÇÊ¬´ô¡¢Ê£¿ôÃÏÅÀ¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¡£
¡¦°ìÅÙ¤ËÊ£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤¹´í¸±À¤â
¡ãÃÏÌÌ¤òÅÁ¤ï¤ê¿ÍÂÎ¤Ø¡ä
Íë¤¬ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¡¢¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂÎ¤ËÄÌÅÅ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»³¤äÃÏ¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤¤ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤âÍîÍë¤ÎÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ç³°½Ð¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Éô³è¤ä¹ç½É¡¢ÎÓ´Ö³Ø¹»¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¶¡¤À¤±¤Ç³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³ØÀ¸»þÂå¡¢Î¦¾åÉô¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿ÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍîÍë¤Ë¤Ï¡ÖÍë¤·¤ã¤¬¤ß¡×ÈòÆñ¤Ï°ÂÁ´À¹â¤¤¾ì½ê¤Ø
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÍîÍë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²°³°¡ä
¡¦Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·úÊª
¡¦ÌÚÂ¤·úÃÛÊª¡ÊÅÅÎ®¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ë
¡¦¼«Æ°¼Ö¡ÊÅÅÎ®¤¬¼ÖÂÎ¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤ÆÃÏÌÌ¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ë
¡ã¼¼Æâ¡ä
¡¦ÅÅ²½À½ÉÊ¤äÊÉ¤«¤é1m¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤ë
¡¦ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯
¡ã²°³°¤ÇÈòÆñ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÈÍë¤·¤ã¤¬¤ß¡É¡ä
¡¦Æ¬¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤·¤ã¤¬¤à
¡¦¼ª¤ò¤Õ¤µ¤°
¡¦Î¾Â¤òÊÄ¤¸¡¢¤«¤«¤È¤Ï¾å¤²¤ë
Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿Êý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÍë¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍîÍë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯ÈòÆñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍë¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Î³èÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íë¤ò²òÀÏ¤·¡¢1»þ´Ö¸å¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¤ò¹Ô¤¤¡¢10Ê¬Ëè¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍë¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡¦³èÆ°ÅÙ4:·ã¤·¤¤Íë ÍîÍë¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸
¡¦³èÆ°ÅÙ3:¤ä¤ä·ã¤·¤¤Íë ÍîÍë¤¢¤ê
¡¦³èÆ°ÅÙ2:Íë¤¢¤ê Íë¸÷¤¬¸«¤¨¤ë¡¢ÍëÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë
¡¦³èÆ°ÅÙ1:Íë²ÄÇ½À¤¢¤ê ¸½ºß¤ÏÍëÈ¯À¸¤Ê¤· º£¸åÍîÍë¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê