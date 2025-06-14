マルセロ・ヒアンが2発！　FC東京、一時C大阪の逆転許すも…追いつき降格圏脱出

写真拡大

　2025明治安田J1リーグ第20節が14日に行われ、FC東京とセレッソ大阪が対戦した。

　降格圏からの脱出を図るFC東京は、6月の特別移籍期間で積極補強を敢行。アレクサンダー・ショルツと長倉幹樹はメンバー外となったが、5年ぶりの古巣復帰を果たした室屋成は右サイドバックで先発出場した。

　試合が動いたのは開始3分、FC東京が幸先よく先制する。敵陣深い位置で相手MFルーカス・フェルナンデスのボールロストを誘い、高宇洋がボックス内のマルセロ・ヒアンにパス。ヒアンは落ち着いて右足でゴール右下へと流し込んだ。

　アウェイのC大阪はボールを握りながらもゴールが遠かったが、42分にようやく試合を振り出しに戻す。自陣中央から香川真司が縦パスを送ると、ラファエル・ハットンが相手DF森重真人とのオフサイドラインの駆け引きを制してゴール前に抜け出す。R・ハットンは飛び出してきた相手GK波多野豪を冷静にかわし、無人のゴールへ流し込んだ。

　同点で折り返すと、後半は一進一退の攻防が続く。そんなこう着状態を打破したのはC大阪だった。71分、約1カ月半ぶりにリーグ戦のピッチに立った田中駿汰を起点に、R・ハットン、L・フェルナンデスとテンポよくパスを繋いで中央を突破。最後はボックス中央でL・フェルナンデスの縦パスを受けた田中が右足でゴール右下へ流し込み、アウェイチームが逆転に成功する。

　しかし81分、野澤零温のスルーパスに抜け出したヒアンが相手GK福井光輝との一対一を制し、FC東京が試合を振り出しに戻す。

　試合はこのまま終了し、勝ち点「1」ずつを分け合った。FC東京は今節敗れた横浜FCをかわして降格圏から脱出した。次節、FC東京は22日に敵地でガンバ大阪と、C大阪は21日にホームで東京ヴェルディと対戦する。

【スコア】 FC東京　2−2　セレッソ大阪

【得点者】
1−0　3分　マルセロ・ヒアン（FC東京）
1−1　41分　ラファエル・ハットン（C大阪）
1−2　71分　田中駿汰（C大阪）
2−2　81分　マルセロ・ヒアン（FC東京）


【ゴール動画】FC東京vsセレッソ大阪