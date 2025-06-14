マルセロ・ヒアンが2発！ FC東京、一時C大阪の逆転許すも…追いつき降格圏脱出
降格圏からの脱出を図るFC東京は、6月の特別移籍期間で積極補強を敢行。アレクサンダー・ショルツと長倉幹樹はメンバー外となったが、5年ぶりの古巣復帰を果たした室屋成は右サイドバックで先発出場した。
試合が動いたのは開始3分、FC東京が幸先よく先制する。敵陣深い位置で相手MFルーカス・フェルナンデスのボールロストを誘い、高宇洋がボックス内のマルセロ・ヒアンにパス。ヒアンは落ち着いて右足でゴール右下へと流し込んだ。
同点で折り返すと、後半は一進一退の攻防が続く。そんなこう着状態を打破したのはC大阪だった。71分、約1カ月半ぶりにリーグ戦のピッチに立った田中駿汰を起点に、R・ハットン、L・フェルナンデスとテンポよくパスを繋いで中央を突破。最後はボックス中央でL・フェルナンデスの縦パスを受けた田中が右足でゴール右下へ流し込み、アウェイチームが逆転に成功する。
しかし81分、野澤零温のスルーパスに抜け出したヒアンが相手GK福井光輝との一対一を制し、FC東京が試合を振り出しに戻す。
試合はこのまま終了し、勝ち点「1」ずつを分け合った。FC東京は今節敗れた横浜FCをかわして降格圏から脱出した。次節、FC東京は22日に敵地でガンバ大阪と、C大阪は21日にホームで東京ヴェルディと対戦する。
【スコア】 FC東京 2−2 セレッソ大阪
【得点者】
1−0 3分 マルセロ・ヒアン（FC東京）
1−1 41分 ラファエル・ハットン（C大阪）
1−2 71分 田中駿汰（C大阪）
2−2 81分 マルセロ・ヒアン（FC東京）
【ゴール動画】FC東京vsセレッソ大阪
電光石火の先制弾🇧🇷— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2025
遠藤が高い位置でボール奪取し
高の丁寧なラストパスを
#マルセロヒアン が流し込んだ
FC東京が幸先よく先制💫
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息を吞むようなラストパス🌸— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2025
クリアボールを拾った #香川真司 が#ラファエルハットン へ
ドンピシャのスルーパス
最後はハットンが冷静に決めた！
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頼れる主将が戻ってきた🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2025
ルーカス・フェルナンデスの
ラストパスに走り込んだ
#田中駿汰 が決めた！
田中の復帰後初得点で
C大阪が逆転
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ギリギリの飛び出し— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2025
#野澤零温 のスルーパスに抜け出た
#マルセロヒアン がゴール！
ヒアンの今日2点目で
FC東京が同点に追いつく！
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