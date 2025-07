東京ディズニーシーのエンターテイメント「ビッグバンドビート」

ミッキーの仲間たちが繰り広げる、スウィングジャズの音楽を中心にしたレビューショーです。

そんな「ビッグバンドビート」は、2025年9月30日についにフィナーレを迎えます。

2025年7月1日から9月30日の期間、スペシャルイベント「We Love ビッグバンドビート」を開催!

東京ディズニーシー スペシャルイベント「We Love ビッグバンドビート」まとめ

開催期間:2025年7月1日から9月30日

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロント ニューヨークエリアでは、7月1日から9月30日までスペシャルイベント「We Love ビッグバンドビート」を開催!

ニューヨークの街で多くの人に愛されてきた「ビッグバンドビート」への感謝と祝福を込めたスペシャルイベント。

スペシャルグッズやデコレーション、スペシャルメニューなど、まとめて紹介していきます。

スペシャルグッズ

販売開始日:2025年7月1日(火)

一部商品ついては2025年8月1日(金)に販売を開始します。

長年愛されてきた「ビッグバンドビート」の思い出がぎゅっとつまったグッズが登場。

ドラムやレコードなどジャズのモチーフがあしらわれた華やかなグッズとともに、ショーの感動を持ち帰ることができます。

スペシャルメニュー

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ニューヨーク・デリ」では、スペシャルドリンクを提供。

スパークリングドリンク(コカ・コーラ&アップル)は、「ビッグバンドビート」の名シーンをイメージした、見た目も華やかなドリンク。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたカップに、シュワっと爽快なコカ・コーラとアップルの風味がマッチします。

バッグチャーム感覚で持ち歩きたい、ミニスナックケースも登場します。

デコレーション

ブロードウェイ・ミュージックシアター周辺に、ビッグバンドビートの魅力あふれるデコレーションが登場!

「マクダックス・デパートメントストア」前には大きなロゴが描かれ、

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」たちのバナーで彩られ、

フォトスポットも登場しています。

ディズニーホテル

ディズニーアンバサダーホテルのエンパイア・グリルとハイピリオン・ラウンジでは、“We Love ビッグバンドビート”をテーマにしたコース料理やスペシャルドリンク、プレミアムスウィーツセットを提供します。

大切な人とビッグバンドビートの思い出を語り合いながら、特別なひとときを!

※店舗によって提供期間が異なります。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、2025年7月1日(火)から「We Love ビッグバンドビート」デザインのフリーきっぷを販売します。

8月1日からは、二次元コードを使用した乗車券を導入するにあたり、フリーきっぷにも二次元コード乗車券タイプも。

9月30日ついにフィナーレ!

東京ディズニーシー スペシャルイベント「We Love ビッグバンドビート」は、2025年7月1日より開催です。

