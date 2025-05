【OFF Prologue】 5月28日 配信開始

Fangamerは、PC用RPG「OFF」の体験版にあたる「OFF Prologue」の配信を本日5月28日に開始した。

【OFF for Nintendo Switch and Steam Announcement Trailer】

「OFF」はMortis Ghost氏が手掛けるフリーゲーム。インディーゲームを中心に様々な展開を行なうFangamerがパブリッシングを担当する形でNintendo Switch版とSteam版の発売が予定されており、今回正式配信に先駆けて体験版「OFF Prologue」の配信が開始された。

ゲームとしては亡霊に取り憑かれた不可解で希望のない世界を浄化するべく、「バッター」と呼ばれるキャラクターを操作し物語を体験するRPG。「UNDERTALE(アンダーテイル)」を生み出したToby Fox氏とのコラボレーションが決定しており、同氏が本作の一部楽曲を手掛けるという。

今回の「OFF Prologue」はゲーム内の「Zone 0」と「Zone 1」をプレイ可能で、セーブデータを製品版へと引き継ぐことができる。なお、日本語には非対応。製品版は2025年に発売を予定し、Fangamerによる日本語ローカライズが行なわれる。

□Steamの「OFF Prologue」のページ

The Prologue for OFF is now available to play for FREE on Steam!



The Prologue contains Zone 0 and Zone 1 in their entirety. You will be able to continue your save in the full game when it is released.https://t.co/CxV2KeMQWO