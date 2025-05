モスバーガーは、2025年5月21日(水)〜9月上旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「日向夏(ひゅうがなつ)&レモン ジンジャーエール」、「まるごと!レモンのジンジャーエール with 日向夏(ひゅうがなつ)&レモンソース」、「まぜるシェイク 日向夏(ひゅうがなつ)&レモン」を期間限定で販売します。

モスバーガー「日向夏」ドリンク

販売期間:2025年5月21日(水)〜9月上旬

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーは、日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本各地の食材や特色を活かした魅力ある商品づくりを展開。

今回は宮崎県の特産品である日向夏がドリンクに使用されています。

日向夏は皮をむいた後に出てくる“アルペド”と言われる分厚くふかふかの白い皮と一緒に食べるのが特徴で、程良い酸味とグレープフルーツのような苦みが楽しめる柑橘です

今回は、日向夏を使用した 3種類のドリンクが新発売されます。

日向夏(ひゅうがなつ)&レモン ジンジャーエール

Sサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円

※宮崎県産日向夏3倍濃縮果汁0.2% 瀬戸内産レモン果汁0.06%

初夏にぴったりの爽やかな宮崎県産日向夏と瀬戸内産レモンのソースに、ジンジャーエールを合わせた爽快感のある炭酸ドリンク。

ソースにレモンピールも加えることで食感も楽しいドリンクに仕上がっています。

日向夏のすっきりとした味わいは、バーガー類との相性も良く、お得なセットメニューの価格に70円を追加していただくと、セットドリンクとしても選択可能です。

まるごと!レモンのジンジャーエール with 日向夏(ひゅうがなつ)&レモンソース

価格590円

※宮崎県産日向夏3倍濃縮果汁0.2% 瀬戸内産レモン果汁0.06%

ジンジャーエールにくし切りのレモンを丸ごと1個分入れ、さらに宮崎県産日向夏と瀬戸内産レモンのソースを合わせたドリンク、

生のレモンを入れることでレモンの爽やかさと酸味をダイレクトに感じられるドリンクです。

くし切りのレモンを潰しながら、お好みの味わいに調整して楽しめます☆

※トッピングのレモンは瀬戸内産ではありません。

※セット対象外です。

※Lサイズのプラカップで提供します。

まぜるシェイク 日向夏(ひゅうがなつ)&レモン

価格 Sサイズ350円、Mサイズ430円

※宮崎県産日向夏3倍濃縮果汁0.6% 瀬戸内産レモン果汁0.1%

バニラシェイクに、宮崎県産日向夏と瀬戸内産レモンのソースを合わせた甘く爽やかなドリンク。

日向夏は爽やかな酸味と優しい甘さがあり、柑橘類の中でも乳製品との相性が良いフルーツです。

お得なセットメニューの価格に140円追加していただくと、セットドリンクとしても選択可能です。

※ソースに宮崎県産日向夏果汁、瀬戸内産レモン果汁を配合しています。

※紙素材のカップでの提供となります。

モスバーガー「日向夏」ドリンク3種は2025年5月21日より提供開始です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 瀬戸内産レモンとあわせたジンジャエール&まぜるシェイク!モスバーガー「日向夏」ドリンク3種 appeared first on Dtimes.