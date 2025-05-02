¿Í´Ö¤Î¹ü³Ê¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤ò¸ø³«¡¡PNDbotics¡¢¶¯²½³Ø½¬¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·±Îý»þ´Ö¤òÃ»½Ì
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼ÔŽ¥³«È¯¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÎPNDbotics¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÎ¾Êý¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Ï¡ÖAdam¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ê¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¡ÖPND Smart Actuators¡×¤â³«È¯¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î¹ü³Ê¤òÌÏÊï¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÀ¸ÂÎÌÏÊï¡Ëµ»½Ñ¤¬ÆÃÄ§¡£¹ü³Ê¤ä¹üÈ×¤ÎÆ°¤¤¬¡¢Â¾¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤¼«Á³¤ÊÆ°ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯²½³Ø½¬ (Reinforcement Learning; RL) ¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹ÔÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÔÀ°ÃÏ¤ä³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î´Ä¶¤Ç¤â¹â¤¤Å¬±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥Ê¥ê¥ª¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·øÏ´À¤ÈÈÆ²½Ç½ÎÏ¤â¸þ¾å¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Humanoid Robot Adam: Kill the Gap | PNDbotics¡§
¢£Humanoid Robot Adam: Locomotion RL Over Challenging Terrain ¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È Adam¡§º¤Æñ¤ÊÃÏ·Á¤Ë¤ª¤±¤ëÊâ¹Ô¶¯²½³Ø½¬¡Ë¡§
ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Ï¡ÖAdam¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ê¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¡ÖPND Smart Actuators¡×¤â³«È¯¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î¹ü³Ê¤òÌÏÊï¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÀ¸ÂÎÌÏÊï¡Ëµ»½Ñ¤¬ÆÃÄ§¡£¹ü³Ê¤ä¹üÈ×¤ÎÆ°¤¤¬¡¢Â¾¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤¼«Á³¤ÊÆ°ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯²½³Ø½¬ (Reinforcement Learning; RL) ¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹ÔÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÔÀ°ÃÏ¤ä³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î´Ä¶¤Ç¤â¹â¤¤Å¬±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥Ê¥ê¥ª¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·øÏ´À¤ÈÈÆ²½Ç½ÎÏ¤â¸þ¾å¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Humanoid Robot Adam: Kill the Gap | PNDbotics¡§
¥â¥Ç¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊâ¹ÔÀ©¸æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶¯²½³Ø½¬¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢Adam ¤ËÂî±Û¤·¤¿Å¬±þÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÀ°ÃÏ¤Ê¤É¤Îº¤Æñ¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤â¡¢¥¢¥À¥à¤ÏÊâÉý¡¢¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÄ´À°¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸úÎ¨À¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê´ØÀá¶¨Ä´¤Ë¤è¤ë³ê¤é¤«¤ÇÍ¥²í¤ÊÆ°¤¤ò¼Â¸½¤·¡¢µ¡³£¤ÎËàÌ×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Æ°ºî¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýµ×ÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¢£Humanoid Robot Adam¡Çs Human-Like Natural Walking Showcase¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È Adam ¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÊâ¹Ô¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Ë¡§
¢£Humanoid Robot Adam: Locomotion RL Over Challenging Terrain ¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È Adam¡§º¤Æñ¤ÊÃÏ·Á¤Ë¤ª¤±¤ëÊâ¹Ô¶¯²½³Ø½¬¡Ë¡§