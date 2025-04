劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の公開を記念して、全国のセブン-イレブンにてコラボキャンペーンを開催!

対象の商品を購入するとクリアファイルなどのオリジナルグッズがもらえるほか、特設サイトでの謎解きキャンペーンも実施されます☆

セブン-イレブン 劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』公開記念キャンペーン

実施店舗:全国のセブン-イレブン

セブン-イレブンが、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の公開を記念したキャンペーンを開催!

オリジナルグッズが貰える、様々な企画が実施されます。

揚げ物を一度に4個買うとオリジナルボックスプレゼント!

実施期間: 2025年4月18日(金)〜5月6日(火)

※無くなり次第終了

期間中、カウンターケース内の揚げ物を一度に4個(組合せ自由)購入された方に「名探偵コナン 隻眼の残像 オリジナルボックス」を1個プレゼント!

「江戸川コナン」をはじめ、作品に登場するキャラクターたちがかっこよくデザインされたボックスです。

※店舗によってお取り扱いのない場合があります

※店舗によって商品の取り扱いがない時間があります

※「サクなげ」・「サクにゃげ」各種は5個入りが対象です

※「ザンギ」は4個入りが対象です。

※「揚げたこ焼き」・「ななから」各種・「お店で揚げたさつまいもボール」・「お店で揚げたチーズボール」・「至高のから揚げ」各種・「おかずコロッケ北海道産じゃがいも」は3個入りが対象です

※「名探偵コナン 隻眼の残像 オリジナルボックス」単体での販売はしていません

コナン、小五郎と一緒に謎解きチャレンジ!謎解きキャンペーン!

実施期間:

・前半2問:2025年4月18日(金)〜5月6日(火)

・後半2問:2025年4月27日(日)〜5月6日(火)

応募期間: 2025年5月13日(火)まで

対象のオリジナルパン・オリジナルスイーツを一度に2個買うごとにレシートにシリアルナンバー1つが印字されます。

特設サイトでそのシリアルナンバーを入力し、謎解きにチャレンジ!

1問正解するごとにもれなくオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされます。

問題ごとにもらえる壁紙は異なり、壁紙は全部で4種類登場。

さらに期間中に出題される4問すべての謎を解くと、抽選で100名に、観賞用スケートボードデッキがプレゼントされます。

また、内20名には、「江戸川コナン」の声優をつとめる高山みなみさん直筆サイン入り色紙をセットでプレゼント☆

※キャンペーン詳細はキャンペーンHPを確認ください

※景品内容、デザイン等の仕様は変更となる場合があります

※キャンペーンサイトへの接続料および通信料は、自己負担です

※当選された方の住所、転居先が不明などの理由により賞品が送れなかった場合は、当選を取り消される場合があります

※賞品の発送は日本国内限定

対象の商品を購入するとオリジナルグッズがもらえるキャンペーン!

対象のアイスやパウチゼリーを購入することでオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを実施。

『名探偵コナン』のポップアップコースターやクリアファイルがもらえます。

【対象アイス2個購入】セブン-イレブンオリジナルポップアップコースターを1個プレゼント

実施期間: 2025年4月17日(木)AM7時〜4月30日(水)

※無くなり次第終了

数量:全5種 各5個 各店先着25個

対象のアイスを一度に2個(組合せ自由)購入された方に、セブン-イレブンオリジナルポップアップコースターを1個プレゼント。

「江戸川コナン」や「毛利小五郎」「安室透」柄などが展開されます。

※対象商品はキャンペーンHPを確認ください

【対象パウチゼリーを2個購入】セブン-イレブンオリジナルA5クリアファイルを1枚プレゼント

実施期間: 2025年4月18日(金)AM7時〜5月1日(木)

※無くなり次第終了

数量:全5種 各4枚 各店先着20枚

対象のパウチゼリーを一度に2個(組合せ自由)購入された方には、セブン-イレブンオリジナルA5クリアファイルを1枚プレゼント。

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』でも活躍するキャラクターたちがプリントされています。

※対象商品はキャンペーンHPを確認ください

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』のオリジナルグッズがもらえるコラボキャンペーン!

「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』公開記念キャンペーン」は、全国のセブン-イレブンにて開催です。

※店舗によって価格が異なる場合があります

※予定数が終了又は諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります

※画像はイメージです

