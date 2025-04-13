[4.13 J3第9節](長野U)

※13:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 5 長谷川雄志

DF 24 砂森和也

MF 10 山中麗央

MF 14 三田尚希

MF 19 伊藤恵亮

MF 25 田中康介

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

FW 18 浮田健誠

控え

GK 1 田尻健

MF 13 小西陽向

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

MF 22 吉田桂介

MF 23 イム・ジフン

MF 35 イ・スンウォン

FW 11 進昂平

FW 20 加納大

監督

藤本主税

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

DF 15 荒木遼太

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 13 岩本翔

MF 18 平松昇

MF 24 佐藤祐太

FW 39 庵原篤人

控え

GK 33 小澤章人

MF 8 岩渕良太

MF 17 永長鷹虎

MF 20 永井颯太

MF 28 津覇実樹

MF 32 成田安里

FW 19 佐藤未勇

FW 23 曽田一騎

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮