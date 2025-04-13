長野vs琉球 スタメン発表
[4.13 J3第9節](長野U)
※13:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 5 長谷川雄志
DF 24 砂森和也
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 19 伊藤恵亮
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
MF 13 小西陽向
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 22 吉田桂介
MF 23 イム・ジフン
MF 35 イ・スンウォン
FW 11 進昂平
FW 20 加納大
監督
藤本主税
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
MF 24 佐藤祐太
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 小澤章人
MF 8 岩渕良太
MF 17 永長鷹虎
MF 20 永井颯太
MF 28 津覇実樹
MF 32 成田安里
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
※13:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 5 長谷川雄志
DF 24 砂森和也
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 19 伊藤恵亮
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
MF 13 小西陽向
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 22 吉田桂介
MF 35 イ・スンウォン
FW 11 進昂平
FW 20 加納大
監督
藤本主税
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
MF 24 佐藤祐太
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 小澤章人
MF 8 岩渕良太
MF 17 永長鷹虎
MF 20 永井颯太
MF 28 津覇実樹
MF 32 成田安里
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮