¡Ú£Æ£±¡Û£±£¶ºÐ¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÉÅ·À¤ÎÂ®¤µ¡É¡¡ºÇ¸åÈø¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²Í¥¾¡¡¡
¡¡²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹àÅ·Éê¤ÎºÍá¤È¤Ï¡½¡½¡££Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Û¥ó¥À¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡¡¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥×¥é¥¶¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨Âè£³Àï¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£´·î£¶Æü·è¾¡¡Ë¤òÁ°¤Ëµ¢¹ñÃæ¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡¢£Ä£ò£á£ç£ï£Ã£Ï£Ò£Ó£Å¤ÎÆ»¾åÎ¶ÂåÉ½¡Ê£µ£²¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤ËÅö»þ£±£¶ºÐ¤Î³ÑÅÄ¤¬¡¢Æ»¾åÂåÉ½¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¤Î£Ë£Æ¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁö¤ë¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â®¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å·À¤ÎÂ®¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ªÀï¤ÎÎë¼¯¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ·è¾¡¤ÇºÇ¸åÈø¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤°¤ó¤°¤óÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¾¯¤·¸«¤Æ¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢£³£°Âæ°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë³ÑÅÄ¤â¡ÖºÇ¸åÈø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈËè²ó¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÇ³¤¨¤ë¤·¡¢¡ÊÅö»þ¤«¤é¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Î¡Ë¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤ä¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ç¤â¸å¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£